中国专项建设基金首度审计 包括资金使用情况及效果评估--报载

路透上海8月24日 - 中国21世纪经济报导周三报导称，其获得的一份《专项建设基金项目实施情况专项审计调查工作方案》显示，审计部门首次对专项建设基金进行审计，要重点关注银行已经支付给项目建设单位的专项建设基金是否被挪用等问题，以及资金使用等情况。

报导还指出，专项建设基金对经济拉动效果也需要评估；并援引业内人士称，近期已暂停第三批专项建设基金的申报。而且，有报导亦称近期发改委正在组织调研，待摸底结束后，再推进第七批项目申报及审批工作。

根据审计方案，本次审计调查重点是检查项目是否按计划完成前期工作，并开工建设、征地拆迁是否落实，项目“四证”是否取得，建设资金是否筹措到位并形成实物工作量；尤其要关注截至2016年7月底实际完成投资金额，银行已经支付给项目建设单位的专项建设基金，是否有存在被挪作他用等问题。

“1.8万亿专项建设基金投出去之后，对经济的拉动效果也需要评估，”报导引述地方政策性银行人士表示，从目前的运行情况开看，1.8万亿专项建设基金对经济的拉动效果并不显着，经济下行压力仍然很大。

据了解，专项建设基金拉动效果不明显的原因之一在于形成资金沉淀；其次，专项建设基金到位后配套资金无法跟上。上述两种情况叠加，专项建设基金均无法撬动其他资金，自然难以拉动经济。

作为“稳增长”的主要政策工具之一，去年发改委共投放四批计8,000亿元人民币专项建设基金，今年第一批投放4,000亿，第二批投放6,000亿。

专项建设基金创设于去年8月，旨在解决重大项目资本金不足的问题。其操作方式为，国开行、农发行向邮储银行定向发行专项建设债券，而国开行、农发行利用专项建设债券筹集资金，建立专项建设基金，国开基金或者农发基金采用股权方式投入项目公司。（完）