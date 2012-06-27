中国审计署2011年审计报告要点摘录

路透6月27日电---中国审计署署长刘家义周三做2011年度审计报告.以下是审计报告要点摘录:

**经济平稳较快发展**

加强和改善宏观调控,保障经济平稳较快发展.实施积极的财政政策,中央公共财政支出比上年增长17%,其中使用的超收收入增长39%,年末国债余额增长7%.

加快转变经济发展方式,中央财政科技、节能环保和交通运输支出分别增长18%、13%和27%；提高区域发展的协调性,对新疆、西藏及其他藏区支出增长54%.中央财政教育、卫生、社会保障、文化等民生方面支出比上年增长30%.

**个别投资计划安排不够合理**

个别投资计划安排不够合理.发展改革委在产业振兴和技术改造投资计划中,对不属於支持范围或未严格执行相关产业政策的6个项目安排投资2,922万元人民币,应重点支持的清洁生产技术等11个战略性新兴产业核心领域却未安排投资.

向一些项目安排的财政补助投资未达规定比例,且分配散、金额小;在执行中调整预算项目用途;投资计划下达程序不规范;投资计划和预算下达时间滞後;部分预算执行率低.

**应加大一般性转移支付力度**

一般性转移支付力度仍应加大.中央均衡性转移支付比地方财政2011年标准收支缺口少3,935.67亿元,不利於缩小地区间财力差异；在2011年中央对地方一般性转移支付中,有123.41亿元指定了具体项目和用途.

财政转移支付管理方面,还有部分专项转移支付未实现预期目标,和专项转移支付管理制度不健全等问题.

**中央政府性基金预算执行率低**

2011年,财政部代编中央本级基金预算396.27亿元,占本级基金预算的16%,当年实际执行不足50%；补助地方基金预算也有27%未执行.

基金征缴不到位.铁路建设基金尚未将以合资形式建设和运营的铁路线纳入基金徵收范围；南水北调工程基金欠缴58.24亿元.

**国有资本经营收益收缴比例仍偏低**

国有资本经营预算范围不完整.至2011年底,4,100户中央部门所属企业尚未纳入国有资本经营预算.

现行国有资本经营收益收缴比例仍偏低.尽管2011年提高了中央企业国有资本经营收益收缴比例,但个别企业的收益上缴比例仍低於其上市公司的分红比例.

2011年,国有资本经营预算有603亿元年初未落实到具体项目,财政部拨付资金也主要集中在11月和12月,其中12月拨付327.42亿元(占当年预算的42%).

**政府采购审批监管不严格**

由於政府采购标准的制定和采购代理机构的资格认定、审批、授予、考核、处罚都由财政部负责,缺乏有效监督制约,在财政部授予甲级资格的633户采购代理机构中,有129户社会保险费缴纳证明与实际缴纳情况不符;未按规定向国务院报告6家集中采购机构的考核结果,也未依法处理涉嫌违规单位和个人.

此外,还以财政部国库司便函形式,审批(核)1,319项采购方式变更和采购进口产品事项.

**中央部门预算执行未完全到位**

此次审计1,460.24亿元部门支出预算中,有212.87亿元(占15%)当年未执行.

预算和财务管理不够严格,政府采购、资产管理和账务处理等不规范问题涉及金额43.94亿元.

"三公经费"概念不清晰、口径和标准不够规范.个别部门还存在超标准列支“三公经费”现象.

**县级财政性收入中非税收入占比较高**

2011年,中央财政安排县乡各类奖补资金1,569.68亿元,是2005年的3倍多；18个省级财政投入437.11亿元用於保障县级基本财力；重点调查的54个县(财力状况好中差各约占三分之一)实现财政性收入1,116.84亿元,比上年增长17%.

县级财政性收入中非税收入占比较高,稳定性和可持续性较差.当前县级政府独享税种的税源较为分散,县级财政性收入主要来源於非税收入.2011年,重点调查的54个县实现的财政性收入中,有675.11亿元(占60%)是非税收入,且大多有专项用途,财政不能统筹安排.

一些县在招商引资中变相减免财政性收入,有的存在虚增财政收入现象.县级财政支出压力较大,一些地方民生资金计提不足.对超收收入缺乏制度约束,财政管理还不够规范.

**部分地方保障房建设资金不到位**

2011年审计的18个省区市安排保障性安居工程建设资金2,811.62亿元、累计保障中低收入住房困难家庭1,227.63万户,分别比2009年增长233%和112%.

部分地方仍存在建设资金筹集不到位、审核和退出机制不健全等问题.重点审计的66个市县中,有36个少提取或少安排保障性安居工程资金53.14亿元(相当於其应提取或安排数的14%),有11个未落实配套资金6.12亿元,还有29.55亿元专项资金被截留或挪用.

**重大投资项目招投标管理不规范**

主要组织对京沪高铁、西气东输二线工程和中央支持新疆发展项目、中小学校舍安全工程等进行了审计,在在招投标、投资控制和资金使用、工程管理等方面还存在一些问题.

招投标管理不规范问题仍较突出.审计共发现此类问题金额389.05亿元.如在京沪高铁全线的土建招标中,铁道部违规将资格预审申请文件的获取时间由至少5个工作日缩短至13小时,从获取到递交时间由规定的一般不少於7天缩短至不到24小时.

一些项目投资和进度控制不够严格.审计共发现重复计列费用、价款结算不严等造成投资增加10.29亿元,滞留和挪用建设资金131.30亿元.

一些项目质量管理存在薄弱环节.主要是质量安全措施落实不到位,如西气东输二线工程,有171座已运营站场和阀室(占抽查数的87%)的消防或防雷工程未经验收或验收不合格.

**违规批地用地时有发生**

违规批地用地问题仍时有发生,土地出让收入等资金管理还不够严格.审计重点抽查的24个市县中,有14个未批先用、以租代征等违规用地22.35万亩,相当於相关地方同期新增建设用地指标的17%.

发现少征、滞留和违规使用土地出让收入等问题金额198.41亿元,未纳入预算管理的土地出让收入97.19亿元(占同期实际征缴总额的9%)

**金融业资金借贷和金融创新管理存在问题**

从对8家商业银行新增贷款投放和2家金融机构资产负债损益的审计情况看,这些金融机构能够较好地贯彻落实稳健的货币政策,合理调整贷款投向结构.但在资金借贷和金融创新管理等方面仍存在一些问题.

在资金借贷方面,审计发现向手续不齐或资本金不到位项目发放贷款、客户挪用贷款资金等问题金额300亿元,其中132.77亿元被挪用於开发商业地产.

一些中小企业为缓解资金困难,参与民间借贷活动日益增多,审计调查的746家企业2011年底民间借贷余额134.85亿元,相当於其从银行等金融机构融资规模的50%.

抽查当年发生的1,593笔借贷业务,有75%的合同还款期限不足半年,24%的借款利率在一年期贷款基准利率4倍以上,多是操作不规范的私下交易,有的存在非法集资、高利转贷等问题.

在金融创新管理方面,主要是一些金融机构通过同业代付、理财等创新业务增加了流动性,但未纳入信贷规模统计和管理,不利於调控和监管.

**部分央企落实节能减排要求不到位**

此次审计的15户中央企业中,一些企业落实节能减排要求不到位,宝钢、武钢和鞍钢集团的下属企业近年来未经审批违规新建和未按规定淘汰产能的年能耗量,平均占3户企业2010年能耗总量的17%.

财务 核算和经营活动中存在一些不够规范的问题.审计发现,这些企业2010年收入不实38.25亿元、利润不实59.08亿元,分别占其当年收入、利润总额的0.07%和1.47%.在物资购销等经营活动中,发现签订虚假合同、违规出借资金、多付工程款等涉及金额563.78亿元.

**加强财政管理,深化财政体制改革**

进一步理顺政府与市场的关系,按照公共产品的受益范围界定各级政府的事权和支出责任.切实将政府收支全部纳入预算.按照事权与财权相匹配原则,调整优化中央与地方收入分配结构,切实解决转移支付在中央财政支出中占比高、专项转移支付在转移支付中占比高的问题,建立健全规范的转移支付制度.

优化财政支出结构,进一步加大对民生领域的投入.进一步完善符合我国实际的社会保障制度模式,建立稳定的财政投入机制,促进社会保障相关制度的衔接和公平推进.

清理规范税收优惠和变相减免财政性收入等政策,维护税法的统一公平.加强财政政策与其他政策的协调配合,发挥宏观调控的整体合力.(完)

欲了解详情,请点选审计署网站(here)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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