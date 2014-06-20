综述：中国央企审计结果触目惊心 大撒把式花钱昭显“土豪”作派

图为在北京拍摄的百元面值人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透北京6月20日 - 被视为“共和国长子”的中国中央企业如何大撒把式且不计回报地投资，终于在周五审计署公布的11户央企2012年度财务收支审计公告中露出冰山一角。

翻看这些公司的审计报告，不难看出国有资产流失，内部管理混乱，财务不规范等是普遍存在的问题，在执行国家经济政策和重大经济决策中更是问题多多，而审计中发现的腐败线索也再次昭示中国加快国企改革的必要性。

“审计中也发现了一些值得关注的问题：有的企业执行国家产业结构调整政策不到位；有的企业部分投资项目存在论证不充分、程序不合规的问题；有的企业财务管理不够规范；有的企业内部管理存在薄弱环节，违法违规问题仍然存在，个别企业存在的问题还比较突出。”审计署有关负责人称。

事实上，外界对央企一贯大手大脚花钱的“土豪”作派早有诟病。尽管审计署答记者问中对相关问题的表述显得轻描淡写，但在公司审计报告中看到的问题却让人触目惊心。

其中，中国兵器装备集团公司2012年度财务收支审计结果显示，兵装集团境外投资总体效益不佳，在境外投资成立的17家海外公司中，至2012年末有五家已停业、七家累计亏损1.38亿美元。

大唐集团所属四川分公司则未报经大唐集团同意，超出合同约定增加收购12个小水电项目投资3.86亿元人民币；收购的15个水电项目实际投资额超设计概算9.99亿元，已投产的14个项目中仅三个实现盈利。

中石油集团所属抚顺石化分公司投资22.35亿元的热电厂扩建项目亦未经核准，且使用工艺不成熟导致8,751万元国有资产面临损失。

此次审计的11户国有企业涉及烟草、军工、石油石化、电力等领域，重点审计了企业集团总部和部分所属企业，审计资产量占企业资产总额的50%以上。

**审计与反腐相结合**

审计署提到，审计目标是将企业审计融入经济发展、反腐败工作的大局中。11户国有企业审计以检查企业财务收支为基础，坚持查处重大违法违规问题和反映体制机制问题，维护国有资产安全和保值增值。

同时本次审计查出一些企业的个别人员涉嫌经济违法违纪线索，审计署已依照有关法律法规，将有关案件线索移送纪检监察或司法机关立案查处，待查处结案后再予以公告。

中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁就称，央企的审计应该与眼下的反腐紧密相关，因很多央企的老总都有行政级别，本身就相当于政府官员。在现行央企内控机制不严的前提下，一言堂似的决策背后往往是坑国家的钱，饱个人私囊。

十八大以后中国反腐力度明显加大，而官员的落马都与其掌管领域有关。此次被审计的华润集团前董事长宋林就因严重违规正接受调查。

周四中共中央纪律检查委员会官方网站公告称，山西省委常委、副省长杜善学和山西省政协副主席令政策均涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

审计署并提到，截至2014年5月31日，相关企业制定完善规章制度1,194项，对190名相关责任人进行了严肃处理，其中厅局级干部32人。同时，按照审计要求，企业已补缴各项税款1.78亿元，挽回和避免损失32.96亿元。（完）

(审校 张喜良)

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