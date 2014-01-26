四大会计事务所正与中国就企业审计争议进行对话--毕马威

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
记者 Amanda Cooper
路透瑞士达沃斯1月24日 - 围绕中美在企业审计方面的纷争，毕马威董事长安茂德(Michael Andrew)周五表示，双方正在进行“建设性对话”以平息纠纷。
此前，美国证券交易委员会(SEC)行政法官卡梅伦·艾略特(Cameron Elliot)裁定全球四大会计师事务所中国分支暂停美国业务六个月。
安茂德在瑞士达沃斯世界经济论坛会议期间对路透全球市场论坛表示：“我们正在就此事与中国财政部进行对话。”
美国监管机构试图让四大会计事务所中国分支交出在美上市中国企业的财务记录，而四大拒绝向美国移交这部分文件。
毕马威、德勤、安永和普华永道四大会计事务所担心遵守华府的要求将违反中国的保密法，引起中国政府的不满，因而四大事务所与美国政府陷入了对峙中，此事可能加速恶化和损害中美两国经济关系。
安茂德表示，艾略特作出的裁定凸显出“两国政府解决僵局的必要性”。
“四大会计事务所处境尴尬。如果我们交出文件，我们就违反了中国法律，面临牢狱之灾。如果我们不交出，我们就会遭到美国政府的制裁。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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