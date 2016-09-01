中国8月百城住宅均价同环比涨幅均扩大 连续13个月双涨--中指院

路透北京9月1日 - 中国指数研究院周四提供的报告显示，8月百城价格指数同比、环比连续13个月双涨，同比涨幅扩大1.36个百分点至13.75%，环比涨幅扩大0.54个百分点，为2.17%。

从涨跌城市个数看，68个城市环比上涨，29个城市环比下跌，3个城市持平，环比上涨的城市数量增加两个。北京、上海等十大城市（新建）住宅均价环比上涨2.72%，涨幅较上月扩大0.52个百分点。

中指院称，在热点城市楼市持续高温情况下，房地产调控力度将进一步加大，同时随着市场传导效应不断显现，未来或将有更多城市加入政策收紧行列。价格方面，随着楼市进入“金九银十”的传统旺季，市场供需两端整体将持续上行，百城住宅均价的上涨趋势有望持续。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2016-08 2.17 13.75

2016-07 1.63 12.39

2016-06 1.32 11.18

2016-05 1.70 10.34

2016-04 1.45 8.98

2016-03 1.90 7.41

2016-02 0.60 5.25

2016-01 0.42 4.37

2015-12 0.74 4.15

2015-11 0.46 2.93

2015-10 0.30 2.07

2015-09 0.28 1.36

2015-08 0.95 0.15

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年8月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12270元/平方米，环比上涨2.17%，涨幅较上月扩大0.54个百分点。

从涨跌城市个数看，68个城市环比上涨，29个城市环比下跌，3个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加2个，其中涨幅在1%以上的城市有36个，较上月增加7个；本月价格环比下跌的城市数量减少1个，其中跌幅在1%以上的城市有2个，与上月持平。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨13.75%，涨幅较上月扩大1.36个百分点。

按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7112元/平方米，环比下跌0.13%，同比上涨0.94%。

另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为23568元/平方米，环比上涨2.72%，涨幅较上月扩大0.52个百分点；同比上涨18.06%，涨幅较上月扩大0.87个百分点。

十大城市主城区二手住宅样本平均价格为34388元/平方米，环比上涨1.34%，涨幅较上月扩大0.64个百分点；同比上涨21.54%，涨幅较上月扩大0.43个百分点。

整体来看，8月楼市热度不减，百城住宅均价环比、同比涨幅均扩大，部分城市房价涨幅较大且主要集中在长三角、珠三角、环渤海三大城市圈。政策方面，8月3日，国家发改委发布《更好发挥投资对经济增长的关键作用》，表示要进一步促进房地产投资健康发展，因城施策加大调控力度；此后，热点城市调控不断加码，苏州、南京两地政府均出台提高二套房首付比例、调整土地竞拍方式等政策，平抑房价涨幅；长沙、乌鲁木齐等库存压力较大的城市通过放宽住房公积金贷款政策、给予财政补贴等措施刺激需求释放，鼓励库存去化。供应方面，一二线城市地王频出，助推地价上涨，提升房价上行预期，带动房企提高销售价格。需求方面，核心城市成交仍维持较高热度，且继续向周边城市传导。

展望未来，在热点城市楼市持续高温情况下，房地产调控力度将进一步加大，同时随着市场传导效应不断显现，未来或将有更多城市加入政策收紧行列。价格方面，随着楼市进入“金九银十”的传统旺季，市场供需两端整体将持续上行，百城住宅均价的上涨趋势有望持续。（完）