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中国财经 | 2014年 9月 16日 星期二 10:14 BJT

中国8月实际使用外资72亿美元 同比下降14%

路透北京9月16日 - 中国商务部周二公布，中国8月实际使用外资(FDI)72亿美元，同比下降14%。

商务部新闻稿并公布，中国1-8月实际使用外资(FDI)783.4亿美元，同比下降1.8%。

数据并显示，中国1-8月对外非金融类直接投资651.7亿美元，同比增长15.3%，8月对外非金融类直接投资126.2亿美元，同比增长112.1%。

此前数据显示，7月实际使用外资78.1亿美元，同比下降16.95%。1-7月实际使用外资711.4亿美元，同比下降0.35%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:

2014年 金额 同比

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）

(发稿 侯向明 撰写 沈燕； 审校 曾祥进)

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