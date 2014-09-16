中国8月实际使用外资72亿美元 同比下降14%

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载

路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。