中国8月实际使用外资72亿美元 同比下降14%

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京9月16日 - 中国商务部周二公布，中国8月实际使用外资(FDI)72亿美元，同比下降14%。
商务部新闻稿并公布，中国1-8月实际使用外资(FDI)783.4亿美元，同比下降1.8%。
数据并显示，中国1-8月对外非金融类直接投资651.7亿美元，同比增长15.3%，8月对外非金融类直接投资126.2亿美元，同比增长112.1%。
此前数据显示，7月实际使用外资78.1亿美元，同比下降16.95%。1-7月实际使用外资711.4亿美元，同比下降0.35%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:
2014年 金额 同比
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）
(发稿 侯向明 撰写 沈燕； 审校 曾祥进)
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