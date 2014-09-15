中国8月外汇占款再度负增长 与当月创纪录顺差显著背离（更新版）

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路透北京9月15日 - 中国人民银行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差，分析人士指因国际美元持续升值，令企业更青睐持有美元。

中国8月末金融机构外汇占款余额为294,580.30亿元，环比减少311亿元人民币。此前6月外汇占款今年首现负增长，减少883亿元，7月重回378亿元的正增长。

“8月份中国经济数据整体不及预期，表现出经济偏弱，导致人民币升值预期较弱，企业结汇意愿不强。”交通银行金融研究中心研究员刘学智称。

此外，刘学智认为，美国逐渐退出量化宽松，美元加息预期增强，也促进了资本的跨境流动。

上海一外资行交易员亦表示，中国经常项目顺差不小，外占却在减少，显示资金流出比较严重。

中国海关此前公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。

美元指数已连升九周，兑日圆触及六年高位，因市场臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在本周货币政策会议上对通胀的基调更为强硬。

“尽管如此，近期银行间利率比较稳定，证明外汇占款波动对国内流动性影响有限。”刘学智称。

央行数据并显示，8月财政性存款余额为44,470.12亿元，较上月增加992亿元。上述两项数据表明，8月份市场因此减少了1,303亿元的流动性。

近期公开市场上中国央行操作节奏未有变化，小幅净回笼或净投放对市场影响并不大。分析人士认为，从总理上周讲话看出，经济增速在7.5%上下波动都可以接受，考虑到8月经济数据表现欠佳，定向宽松政策后续应会继续推进。

中国央行上周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，此前路透调查中值为7,000亿元；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.8%，为年内次低，亦低于13.4%的路透调查中值。

中国央行官员当时亦提到，今年6-8月，各月央行口径外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币。

以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

2014年8月 -311 992

7月 378 6,804

6月 -883 -3,031

5月 375 3,027

4月 1,169 5,615

3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年12月 2,729 -14,603

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243

注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良/黄凯)

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