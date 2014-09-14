中国8月财政收入同比增幅创五个月低点 收支矛盾依然突出

中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透北京9月13日 - 受增值税增幅较低以及房地产相关税收增幅明显回落等因素影响，
中国8月财政收入同比增幅降至五个月低点。在未来经济下行压力依然存在、而且去年收入
基数较高，中央增收仍较困难的同时，一些地方收入也可能明显回落，收支矛盾依旧突出。
财政部网站周六刊登的新闻稿显示，8月全国财政收入9,109亿元人民币，同比增长6.1%
，增幅为3月以来最低；其中中央收入同比增长5.5%，地方收入增长6.6%。
支出方面，8月全国财政支出10,204亿元人民币，同比增长6.2%，远低于5-6月逾20%的
水平，亦不及上月的9.6%。其中，中央支出同比增长1.6%，主要是部分重点支出前几个月已
提前拨付；地方支出增长7.1%。
“本月全国财政收入增幅偏低，中央财政收入增幅偏低主要是受国内增值税、进口环节
税收等增幅低的影响，地方财政收入增幅偏低主要是受房地产相关税收增幅明显回落等因素
的影响。”新闻稿称。
而未来几个月，受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税、去年收入基数逐步提
高等影响，中央财政收入增长仍较困难，地方部分省份财政收入增幅可能明显回落，收支矛
盾突出。
财政部数据显示，8月全国财政收入中税收收入7,287亿元，同比增长1.9%；其中作为主
体税种之一的增值税同比增长10.9%，扣除营改增转移收入后增长仅有3.4%。
“（增值税）增幅偏低，主要受工业生产增速放缓、工业生产者出厂价格下降、扩大营
改增试点范围增加进项税抵扣等因素影响。”新闻稿称。
另一大主体税种--营业税8月同比下降16.1%，考虑营改增收入转移等因素后增长约2%；
其增幅较低主要是受房地产市场成交额下滑影响，其中房地产营业税当月下降7.4%，建筑业
营业税下降0.4%。
受国内房地产市场持续不景气拖累，房地产相关税收降幅明显。8月房地产和建筑业企
业所得税分别下降5.1%和1.7%，契税同比下降1.5%，城镇土地使用税下降17.8%；土地增值
税虽为增长7.6%，但远低于以往动辄双位数的增长。
整个1-8月来看，全国财政收入同比增长8.3%，其中中央收入增长6%，低于年初预算预
计增幅7%；地方收入增长10.4%。
1-8月全国财政支出同比增长13.9%，其中中央和地方支出分别增长11.4%和14.4%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支
出
2014年8月 6.1 6.2
7月 6.9 9.6
6月 8.8 26.1
5月 7.2 24.6
4月 9.2 1.1
3月 5.2 22.3
1-2月 11.1 6
2013年全年 10.1 10.9
11月 15.9 4.1
10月 16.2 21.9
9月 13.4 10.1
8月 9.2 6.5
7月 11 1.8
6月 12.1 3
5月 6.2 12
4月 6.1 18
3月 6.1 7.2
1-2月 7.2 15.7
2012全年 12.8 15.1
11月 21.9 6.7
10月 13.7 6.7
9月 11.9 16.6
8月 4.2 11.7
7月 8.2 37.1
6月 9.8 17.7
5月 13.1 10.8
4月 6.9 8
3月 18.7 34.7
2012年1-2月 13.1 32.8
2011全年 24.8 21.2
注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为
路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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