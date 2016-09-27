8月中国工业利润同比增速创三年新高 得益基数低但基础并不牢（更新版）

(（新增更多细节和统计局评论）

路透北京9月27日 - 中国国家统计局周二公布8月工业利润同比增速19.5%，增速比7月份加快8.5个百分点，为今年以来月度最高增速，增速亦创三年新高。这主要得益于去年同期利润基数较低所致。

但统计局表示，目前支撑企业效益继续较快增长的基础还不牢固，内外需求仍然不足，企业应收账款回收期依然偏长，传统行业特别是产能过剩行业生产经营依然困难，实体经济提质增效仍需努力。

“主要受去年基数影响...如果以2014年8月份为基期，利润的两年平均增速仅为4.4%，尚慢于工业生产两年平均增长6.2%的速度。”国家统计局工业司何平博士解读数据称。

国家统计局周二公布，8月规模以上工业企业实现利润总额5,348亿元人民币，同比增长19.5%，增速比7月加快8.5个百分点，并创2014年8月以来新高，当时增速为24.5%；1-8月实现利润总额40,583.6亿元，同比增长8.4%，增速比1-7月加快1.5个百分点。

中国工业企业利润走势图表 tmsnrt.rs/2dnGbP3

何平解释8月份工业企业利润增长加快的主要因素还包括工业生产销售增长加快，工业生产销售增长加快，单位成本继续下降以及汽车、钢铁和石油加工行业拉动。

数据显示，1-8月份，在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增加，八个减少。

主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长15%，农副食品加工业增长9.9%，纺织业增长5.8%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长2.4倍，化学原料和化学制品制造业增长14%，非金属矿物制品业增长9.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长2.1倍。

有色金属冶炼和压延加工业增长31.1%，通用设备制造业增长0.6%，专用设备制造业增长7.5%，汽车制造业增长11%，电气机械和器材制造业增长15.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长19.8%，电力、热力生产和供应业下降3.9%，石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-8 8.4 8月 19.5

月

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

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