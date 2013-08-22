8月汇丰中国制造业PMI初值升至50.1 为四个月高位

路透北京8月22日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的8月初值数据重归荣枯线上方，升至50.1的四个月高位。上月该数据终值为47.7。

Markit提供的新闻稿并显示，8月新订单分项指数初值亦升至四个月高点，为50.5。

是次PMI预览数据样本采集自8月12-20日之间，终值定于9月2日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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