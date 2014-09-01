中国8月官方制造业PMI连升五个月后首降（更新版）

路透北京9月1日 - 受新订单和生产指数双双下滑的拖累，中国8月官方采购经理人指数(PMI)连升五个月后出现回调，市场需求继续保持扩张，但增速放缓，表明经济存在一定的下行压力。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业PMI降至51.1，为年内次高点。路透调查预估中值为51.2。

“8月份PMI指数出现明显下降，表明当前经济运行存在一定的下行压力...但由于PMI指数仍然在50%的景气线以上，因此经济平稳增长的基本态势没有改变。”物流与采购联合会特约分析师张立群在解读数据时称。

他并指出，生产、新订单、采购量和购进价格指数下降幅度超过1个百分点，反映了从市场需求到企业生产经营活动都出现下降，预示未来工业增长率可能继续小幅下降。

统计局新闻稿显示，生产指数为53.2，虽比上月回落1.0个百分点，但高于今年均值0.2个百分点，继续位于临界点以上。新订单指数为52.5，比上月回落1.1个百分点，但仍高于

今年均值0.7个百分点，处于临界点上方。

中国8月官方制造业PMI图表，请点选：link.reuters.com/cuq72w

从出口来看，8月新出口订单指数比上月回落0.8个百分点，降至50.0的临界点，表明本月来自国外的产品订货量与上月相比变化不大。

“虽然新出口订单指数回落，预示短期出口可能面临波动，但由于外部环境整体持续向好，今年全年出口形势将好于去年。总的来看，经济保持平稳运行仍具有基础。”中国物流

信息中心的陈中涛分析数据称。

从不同企业规模看，需求回升减缓，企业接单困难，生产经营活动受到一定影响。大中型企业PMI指数普遍回落，尤其是以中小企业回落最为明显。

统计局数据显示，大型企业PMI为51.9，低于上月0.7个百分点，但仍为今年以来的次高点，大型企业总体表现较好；中型企业PMI为49.9，比上月下降0.2个百分点，略微低于荣枯

线；小型企业PMI为49.1，低于上月1.0个百分点。

“（小型企业PMI）上月短暂高于50后，本月又重回收缩区间，表明小型企业回升基础并不稳固，生产经营依然面临较多困难，扶持小微企业的定向政策措施还需落到实处。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

他并称，值得关注的是，虽然本月PMI及部分分项指数出现了回落，但生产经营活动预期指数比上月上升2.6个百分点，达到57.9的较高水平，为今年5月以来的高点，表明企业对未来一段时间的市场预期仍比较乐观。

中国国务院总理李克强上周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。

以下为中国8月官方制造业PMI分项数据详情：

指标 8月 7月 比上月

PMI 51.1 51.7 下降

生产指数 53.2 54.2 下降

新订单指数 52.5 53.6 下降

新出口订单指数 50.0 50.8 下降

积压订单指数 45.9 46.4 下降

产成品库存指数 48.1 47.6 上升

采购量指数 51.9 53 下降

进口指数 48.5 49.3 下降

购进价格指数 49.3 50.5 下降

原材料库存指数 48.6 49 下降

从业人员指数 48.2 48.3 下降

供应商配送时间指数 50.0 50.2 下降

生产经营活动预期 57.9 55.3 上升

指数

（完）

(发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)

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