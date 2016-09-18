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中国财经 | 2016年 9月 18日 星期日 15:28 BJT

中国8月全社会用电量5631亿千瓦时 同比增长8.3%--能源局

路透北京9月18日 - 中国国家能源局周日称，8月全社会用电量5,631亿千瓦时，同比增长8.3%；1-8月用电量累计38,920亿千瓦时，同比增长4.2%。剔除2月份闰月因素，日均同比增长3.8%。

刊登在国家能源局网站的新闻稿指出，1-8月，分产业看，第一产业用电量740亿千瓦时，同比增长5.1%；第二产业用电量27,537亿千瓦时，增长2.0%；第三产业用电量5,277亿千瓦时，增长11.0%；城乡居民生活用电量5,366亿千瓦时，增长9.7%。

1-8月，全国发电设备累计平均利用小时为2,507小时，同比减少173小时。其中，水电设备平均利用小时为2,456小时，增加182小时；火电设备平均利用小时为2,727小时，减少228小时。

1-8月，全国电源新增生产能力（正式投产）6,853万千瓦，其中，水电731万千瓦，火电2,875万千瓦。（完）

浏览原文，点选能源局链接： here

(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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