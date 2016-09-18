中国8月全社会用电量5631亿千瓦时 同比增长8.3%--能源局

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京9月18日 - 中国国家能源局周日称，8月全社会用电量5,631亿千瓦时，同比增长8.3%；1-8月用电量累计38,920亿千瓦时，同比增长4.2%。剔除2月份闰月因素，日均同比增长3.8%。
刊登在国家能源局网站的新闻稿指出，1-8月，分产业看，第一产业用电量740亿千瓦时，同比增长5.1%；第二产业用电量27,537亿千瓦时，增长2.0%；第三产业用电量5,277亿千瓦时，增长11.0%；城乡居民生活用电量5,366亿千瓦时，增长9.7%。
1-8月，全国发电设备累计平均利用小时为2,507小时，同比减少173小时。其中，水电设备平均利用小时为2,456小时，增加182小时；火电设备平均利用小时为2,727小时，减少228小时。
1-8月，全国电源新增生产能力（正式投产）6,853万千瓦，其中，水电731万千瓦，火电2,875万千瓦。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。