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中国财经 | 2016年 9月 27日 星期二 10:17 BJT

8月中国工业企业利润同比增19.5% 创三年新高--国家统计局

路透北京9月27日 - 中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业企业实现利润总额5,348亿元人民币，同比增长19.5%，增速比7月加快8.5个百分点，并创三年新高。

国家统计局网站刊登新闻稿并称，1-8月全国规模以上工业企业实现利润总额40,583.6亿元，同比增长8.4%，增速比1-7月加快1.5个百分点。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/

(发稿 李子木；审校 张喜良)

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