8月中国工业企业利润同比增19.5% 创三年新高--国家统计局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月27日 - 中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业企业实现利润总额5,348亿元人民币，同比增长19.5%，增速比7月加快8.5个百分点，并创三年新高。
国家统计局网站刊登新闻稿并称，1-8月全国规模以上工业企业实现利润总额40,583.6亿元，同比增长8.4%，增速比1-7月加快1.5个百分点。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速(%) 单月 增速(%)
2016年1-8月 8.4 8月 19.5
1-7月 6.9 7月 11.0
1-6月 6.2 6月 5.1
1-5月 6.4 5月 3.7
1-4月 6.5 4月 4.2
1-3月 7.4 3月 11.1
1-2月 4.8 1-2月 4.8
2015年全年 -2.3 12月 -4.7
1-11月 -1.9 11月 -1.4
1-10月 -2.0 10月 -4.6
1-9月 -1.7 9月 -0.1
1-8月 -1.9 8月 -8.8
1-7月 -1 7月 -2.9
1-6月 -0.7 6月 -0.3
1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6 （完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/
(发稿 李子木；审校 张喜良)
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