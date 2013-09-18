8月中国70个大中城市房价延续涨势 地区分化加剧（更新版）

* 8月全国房价同比涨8.3%，年内涨幅逐月攀高

* 环比连续15个月上涨，涨幅扩大

* 上涨城市个数接近70，房价上升预期仍强烈

* 部分地方或收紧政策以稳定房价

(新增评论和细节)

路透北京9月18日 - 中国房地产市场延续今年以来的热度，70个大中城市8月房价同比涨幅继续扩大，环比则持续15个月走高，显示全国房价仍面临上涨压力。在结构上，地区分化则进一步加剧。

中国国家统计局公布的70个城市房价显示，多数城市房价同比涨幅维持在个位数，小部分在经历下跌，而北京等一线城市同比涨幅逼近20%，遥遥领先，供需矛盾突出。

中原集团研究中心总监刘渊认为，8月房地产市场延续“政策面无调整下稳定增长的态势”。预计短期内料不会出全国性政策，而房价上涨压力较大的城市，更多还是会从抑制需求入手来平稳当地房价。

路透根据统计局数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升8.3%，为连续第八个月上升，涨幅较7月的7.5%扩大；环比则连续15个月上涨，涨幅从7月的0.7%升至0.8%。（浏览房价图表，点选：link.reuters.com/hav23v）

对于8月普遍偏高的房价同比涨幅，国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，去年同月对比基数相对较低有一定影响，当时大部分城市新建商品住宅价格同比是下降的。

而今年8月新建商品住宅环比和同比上涨的城市个数分别为66个和69个，一线城市和二、三线城市房价变动差异较大。刘建伟称，北京、上海、广州、深圳等一线城市新建商品住宅价格同比上涨在18%-20%之间，天津等31个二线城市同比上涨大都在7%-10%之间，唐山等35个三线城市同比平均上涨6%左右。

“分化加剧，一二线供求失衡矛盾明显，接下来（金九银十）还会面临量价攀升的局面，其他城市库存充足，即使上涨，涨幅也有限。”交通银行金融研究中心房地产研究员夏丹表示。

9月以来，北京、上海、杭州、南京等热点城市密集涌现地王，这固然与所推优质地块本身有关，但也在一定程度上加剧了这些地区未来房价上涨的预期。北京上海为例，8月新建商品住宅价格的同比涨幅分别高达19.3%和18.5%。

**部分地区面临调控压力**

房价涨幅在全国居前的郑州市不久前多管齐下，收紧政策来稳定当地房价走势，据媒体报导，住建部将赴各地督导房地产政策执行状况，这也意味着，不少房价涨幅明显，难达控制目标的城市或有类似郑州的收紧举措。

全国已有包括不少城市收紧个人房贷，以额度紧张为由，或拉长审批时间、或提高基准利率减少优惠折扣，不过目前来看对居民购房需求影响尚不太大，成交未有明显变化。

中原地产的刘渊认为，房价上涨压力大的地方，可能会以严格执行措施、提高预售审批门槛，严格认定购买资格等方式，来避免房价过快上涨。

新领导层执政以来，房地产调控并未有新政推出，对长效机制的建立虽然路漫漫，但目前来看已有端倪，全联房地产商会会长聂梅生近日在一次论坛上称，中国房地产业正处在一个调整期，调控政策依然谨慎，长效机制呼之欲出。

她认为，这体现在房产税公开多次的表态，以及未来可能出现的房地产直接融资扩大。资本市场上已有数家房地产公司公布融资预案，预示国内股市和债市融资有望打开，重新成为房企融资的正途；另有媒体援引权威人士称，有关机构已将房地产投资信托基金（REITs）相关政策方案提交至主管部门，开闸预期强烈。

住建部政策研究中心主任秦虹则表示，建立房地产市场健康发展长效机制的关键是要稳定社会预期，当前调控着力点应是保持政策方向连续稳定，在政策措施上不断优化和更具针对性。中国的房地产市场已经告别了铁板一块的格局，预计今后分化将是常态；限购升级有必要，但更需要疏堵结合。

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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