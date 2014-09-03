中国8月官方非制造业PMI小幅回升 但房地产业活动弱势不改（更新版）

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京9月3日 - 生产性服务行业表现较活跃提振中国8月官方非制造业采购经理人指数(PMI)小幅回升至54.4，反映非制造业市场活动稳中略升。但房地产业活动继续走低，且此弱势格局短期恐难以改变。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，8月官方非制造业商务活动指数略升至54.4，上月为54.2。
“服务业市场总体表现较好，商务活动和新订单指数都有回升。特别是批发业、水上运输业、信息技术服务业等生产性服务行业表现较活跃，说明企业采购趋于积极，未来生产活动趋旺的可能性较大。”中国物流与采购联合会副会长蔡进称。
数据显示，服务业商务活动指数为53.6，比上月上升0.4个百分点；服务业新订单指数为50.6，亦比上月微升0.1个百分点。
分项指标中，新订单和新出口订单一降一升。8月新订单指数为50，比上月回落0.7个百分点；新出口订单指数则较上月上升1.8个百分点至51.6。
收费价格指数回落，业务活动预期指数亦高位回调。8月收费价格指数较上月回落1.2个百分点至48.3；业务活动预期指数比上月回落0.3个百分点至61.2，表明非制造业企业对未来3个月市场预期持乐观的态度；从业人员指数则略有回升，为49.6。
**房地产市场弱势不改**
总体来看，非制造业市场保持稳中略升的发展趋势。特别是服务业发展总体较好。但仍要关注需求基础的稳固和提升，其中尤其要关注房地产需求回落给房屋建筑相关需求带来的影响。
“房地产行业活动继续走低，需求的持续疲软，意味着市场下滑趋势仍在持续，弱势格局短期内恐难以改变。”中国物流信息中心的武威就数据点评时表示。
数据显示，8月房地产业商务活动指数在50以下继续下降，降幅较上月扩大2.4个百分点，低于去年同期4.0个百分点；房地产业新订单指数今年以来也一直运行在50以下，本月环比下降2.8个百分点至42.1，创出自今年2月以来的新低；房地产业收费价格指数连续四个月运行在50以下，且本月降幅较上月有所扩大。
房地产市场的弱势格局不改的局面亦拖累建筑业需求回落明显。8月建筑业新订单指数回落至50以下，为47.5，创出自非制造业PMI调查开始以来的最低水平。其中的房屋建筑业新订单指数环比下降7.5个百分点至47.7。
“受房地开发投资加快回落的影响，房屋建筑业的市场需求出现明显回落迹象。”武威称。
据统计局数据，中国1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，低于1-6月的增速14.1%。
中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价环比四连跌但跌幅缩小，而易居一手房价格288指数环比亦连续五个月下滑，显示中国房地产市场依然处在下行调整时期。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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