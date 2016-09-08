（更正）中国8月外贸超预期改善 进口近两年来首度增长预示内需温和回暖

（更正：内文小标后第二段方正证券宏观分析师“杨为敎”有误，应为“杨为敩”。）

路透北京9月8日 - 尽管中国外贸承压几成共识且年内迄今持续下行，8月进出口数据仍让人眼前一亮，出口降幅为四个月最小，进口则是近两年来首度转为同比增长，显现出外贸温和改善的迹象。

分析人士指出，出口略有好转既有全球贸易改善也有人民币贬值的因素，而进口与8月电力耗煤等高频数据以及先行指数PMI相互印证，反映内需在一系列稳增长政策支持下有些许回暖。

“中国外贸总体向好，但这个月有一定偶然性，后续还有待观察，今年外贸出现反复已有多次。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，三季度经济下行压力大，但由于国家启动了保增长政策，不用太悲观，6.7%还是可以期待的。

他指出，一方面，中国主要贸易伙伴，目前除美国之外日本、欧洲经济状况都不太好；另一方面，通过人民币再平衡，有助于缓解过去由于人民币币值高估对出口竞争力的损害，对出口有一定刺激稳定作用。总体看，下半年出口跌幅收窄，但有多好还看不到。

中国海关总署周四公布，以美元计价8月出口同比下降2.8%，进口同比增长1.5%，均优于路透调查预估中值的-4%和-4.9%。8月贸易顺差为520.49亿美元，低于路透预估中值580亿美元。

8月进口创下2014年10月以来高点，也是该月以来首度转为正值。出口降幅则为四个月以来最窄。前八月来看，中国以美元计价出口同比下降7.1%，进口同比下降9%。

首创证券研发部总经理王剑辉认为，没有必要担心出口继续滑坡或者外贸形势恶化。出口经过过去三年来的下降调整，基本达到均衡的位置，目前水平跟2013年的每月月度平均水平接近，目前可能已处于阶段性底部区域，“还不能说出口景气转好，较稳定还是比较肯定的。”

他指出，G20会议上看到促进贸易方面各国是比较一致的，也提出要重振国际贸易，各国应该先后会有一些措施出来，至少会适当减少贸易保护主义，外贸条件的环境不会继续恶化，甚至会有阶段性的改善，整体外贸水平是一个稳定状态。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，近期外需出现改善，同时国内的出口运价指数也出现上升，给8月出口改善带来积极效应。但是出口压力仍然存在，近期只是出现反弹、且反弹力度并不大。从出口先导指数看，四季度出口形势将有略微改善，以人民币计价还是会保持小幅度正增长，以美元计价的增速可能相对较弱。

海关发布的新闻稿中显示，中国8月外贸出口先导指数回升至34.7，较上月回升0.9，表明四季度出口压力有望减轻。

其它分项数据来看，8月一般贸易进出口增长，比重有所提升，前八个月一般贸易进出口增长0.6%，占外贸总值的56.4%，较去年同期提升1.4个百分点；加工贸易进出口则下降7.8%，占比29.1%。就国别而言，前八月与第一大贸易伙伴欧盟贸易总值增长3.5%，占外贸总值的15.3%；美国和东盟占比为13.9%和12.1%，均有所下降。

中国国家主席习近平在G20(20国集团)杭州峰会闭幕后的记者会上表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。但是，会议几乎没有就自由贸易遇到的挑战提出实质性应对建议。

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中国贸易数据好于预期，澳元兑美元小升至0.7683，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.2%，之前已连升四日，来到去年7月底以来最高水准。

**内需好转**

8月进口大幅改善，远超市场预期，在近两年同比下跌后首次转为正增长，这与此前公布的PMI数据，以及电厂耗煤量、高炉开工率等高频数据相互印证，预示经济可能并不像7月那么糟糕。

“进口数据，一方面受8月份经济波动影响较大，从高频数据来看，国内的需求有了一些改善，带动了好于预期的进口。此外，基数效应也带了一些正面影响。”方正证券宏观分析师杨为敩表示。

大宗商品价格保持相对低位也为进口提供契机。从分项数据看，原油等大宗商品进口量增加提振进口数据。8月原油进口2.5亿吨，增长13.5%；铁矿石进口6.7亿吨，增长9.3%；未锻压铜及铜材进口345万吨，增加17.4%。

王剑辉表示，进口方面，价格方面整体没有特别明显的促进，进口的改善更多体现为内需的改善。显示中国政府振兴经济方面还是做得比较好的。

他指出，内需改善的可持续性正在增强，潜力正在扩大，企业库存稳步回升，说明补充库存的需求增加，部分大宗商品接近预期底线，甚至价格底部，企业开始囤积大宗商品的可能性增加，比如铁矿石，尽管钢铁行业并没有完全复苏，但国内企业显然已经从价格上判断其继续下跌空间小，回升空间大。

王剑辉并称，那么政策尤其是货币政策不会出现更多的调整，技术上维持宽松；未来的着力点是在财政政策，要治标，可能会扩大基础设施投资来促进增长；也会税收负担的减轻，一些有针对性的优惠政策继续出台，比如鼓励高新企业的出口等。

国务院本周召开常务会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。

随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。（完）