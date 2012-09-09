中国8月物价数据在意料之内 无损对货币政策降息降准预期

* 8月CPI同比上涨2.0%,符合市场预期和季节特征

* 8月PPI跌幅继续扩至3.5%,昭示去库存化及产能过剩压力

* 物价数据料不影响货币政策降息降准预期

路透北京9月9日电---中国8月公布的居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)数据基本符合市场预期,尤其物价数据涨幅与过去五年CPI表现出的季节性特征基本一致,无损市场对货币政策降息及降准的预期.

不过,半年来跌幅持续扩大的PPI揭示着内需疲弱的局面没有改善,企业去库存化的艰难,以及诸多领域产能全面过剩的困境均加剧了工业品生产领域潜存的通缩隐忧,显示中国经济下行压力并未减轻.

"应该说8月份的物价数与市场预期完全一致,也符合过去五年物价数据的季节性特征."中国国家信息中心宏观经济研究师主任牛犁称,至少从CPI的数据看不会影响对货币政策原有的预期,包括降息和降准.

申银万国首席宏观分析师李慧勇也表示,"数据跟我们当前经济状况比较一致.当前最主要的矛盾是需求下滑,产能过剩抑制价格上涨,这从数据上也反映出来,PPI作为工业生产最直接的指标在加速回落."

中国国家统计局周日公布8月份CPI同比上涨2.0%,与市场预期完全一致,略高於7月触及的30个月低点1.8%.1-8月平均全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.9%. (图表请点选:r.reuters.com/suq52t)

牛犁分析指出,从过年五年的CPI表现来看,其季节性特征很明显,8月份环比上涨0.6%,也与该数据以往平均环比涨幅基本一致.且CPI反映的是居民基本生活消费品的涨幅,从目前看比较稳定.

受近期中国部分地区出现灾害性天气,8月CPI环比上涨0.6%,其中食品和非食品价格分别上涨1.5%和0.1%,鲜菜价格更是较7月猛升14.3%.

李慧勇也认为,CPI的回升最主要受到台风等天气以及季节性因素影响,蔬菜鸡蛋价格上涨导致的.这属於季节性波动,跟真正反映供求的形势没什麽关系,"不能因为CPI涨到2%就说有通胀压力.我们预计今年CPI往高了估可能是在3%."

**货币政策应更积极**

8月PPI的同比下跌3.5%,逊於路透调查的下跌3.3%.而且自3月PPI进入负值以来,同比跌幅持续扩大,加重了市场对工业品生产领域通缩的忧虑.

中国国际经济交流中心研究员王军就认为,这显示企业经营活动并不活跃,一方面仍在去库存,同时过高的成本压力也抑制了企业再生产热情.政策方面应有所体现,尤其是货币政策的松动应积极跟进.

就在数据出炉前夕,中国国家发改委两天内集中公布批复多个城市轨道、公路及市政基础设施建设项目,总投资规模超过1万亿元人民币.显示基建投资力度继续加大,旨在稳定经济增长.

在政府明确释放扩大投资的政策信号後,货币政策有必要进一步跟进,包括降息降准,以降低企业和项目的融资成本.而物价指数低位运行,也为货币政策提供了发挥空间.

李慧勇也提到,PPI下行对企业生产效益会造成非常负面的影响.现在成本高高在上,但售价低,这样的格局会使得企业腹背受敌,部分企业可能退出生产领域,对经济造成实质性伤害.

作为宏观经济先行指标,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,出乎市场意料,稍晚公布的汇丰制造业PMI亦降至41个月低位,而市场普遍期待的下调存款准备金率等宽松政策迟迟不来,令业界对三季度中国经济愈发悲观,法兴银行等外资投行因此下调对三季度GDP的增长预期.

不过牛犁就提到,由於国际市场大宗商品价格波动的不稳定因素,以及美国是否会推出QE3(第三轮量化宽松货币政策)均会影响中国,以及目前房价存在的反弹压力,均在一定程度上制约了中国货币政策工具的运用,尤其是降息工具.

"中国经济积重难返,不是靠逆周期的调控,更多靠制度性改革,引导制度红利,才能帮中国经济企稳回升,这需要时间,在这个时间段,可能经济会呈现总体低迷的状况.短期来看,7%及以上是常态,不用担心硬着陆."李慧勇称.(完)

--撰写 沈燕/宿泱韫;审校 黄凯

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