中国8月起继续扩大“营改增”试点

路透北京4月10日 - 中国国务院常务会议周三称，中国决定进一步扩大营业税改征增值税试点，并逐步在全国推行。自今年8月起，中国将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点在全国范围内推开，并将扩大行业试点，择机将铁路运输和邮电通信等行业纳入“营改增”试点。

中国政府网援引国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议称，中国还将自8月起适当扩大部分现代服务业范围，将广播影视作品的制作、播映、发行等纳入试点。据测算，全部试点地区2013年企业将减轻负担约1,200亿元人民币。

“会议决定进一步扩大‘营改增’试点，并逐步在全国推行，这有利于解决因局部地区试点导致的政策差异和税收征管风险等问题。”新闻稿称。

新闻稿并认为，将力争“十二五”（2011-2015年）期间全面完成‘营改增’改革。中国将通过实行“营改增”，激发企业活力，形成新的增长点，不断扩大就业，增加居民收入，促进经济持续健康发展。

会议并要求，随着“营改增”试点范围扩大，要推动进一步完善增值税制度，加强增值税专用发票管理，研究合理调整增值税分成比例，理顺中央与地方分配关系。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。