8月全国财政收入增4.2% 中央财政收入现今年首个负增长

路透北京9月11日电---中国经济下行压力在8月财政收入低速增长上也充分体现.财政部周二晚间公布,8月全国财政收入7,863亿元人民币,延续今年以来的低速增长态势,同比增幅仅为4.2%;而中央财政收入则出现今年以来首个负增长,同比下降6.7%.

财政部网站刊登的新闻稿称,8月财政收入增幅继续回落,特别是中央财政收入下降较多,主要是受经济增长放缓、价格涨幅回落、企业利润下降、实施结构性减税的影响.

另外,也有石油特别收益金缴库办法改变和上下年度企业所得税退税等不可比因素.

8月份,财政收入中的税收收入6,618亿元,同比增长7.2%.非税收入1,245亿元,同比下降9.4%.其中,中央非税收入同比下降58.7%,主要是受石油特别收益金缴库办法改变的影响.

前八个月,全国财政收入82,330亿元,同比增长10.8%,增幅比去年同期回落20.1个百分点,其中税收收入增幅同比回落19.4个百分点.

支出方面,8月份,全国财政支出9,020亿元,同比增长11.7%.1-8月累计,全国财政支出72,440亿元,同比增长21.8%.(完)

欲浏览更多详情,请点选财政部网站(here)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。