8月全国财政收入增4.2% 中央财政收入现今年首个负增长（更新版）

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* 8月全国财政收入延续低增长

* 中央财政收入今年首现负增长

* 或对结构性减税形成压力

* 不会影响中国刺激经济

路透北京9月12日电---受经济增速下行影响,中国8月全国财政收入延续今年以来低速增长态势,中央财政收入更是出现今年以来首个负增长.不过分析人士认为,对此不必过於担忧,亦不会影响未来经济刺激政策的展开,但结构性减税力度可能承压.

财政部周二晚间公布,8月全国财政收入7,863亿元人民币,同比增幅仅为4.2%;而中央财政收入同比下降6.7%,主要是受经济增长放缓、价格涨幅回落、企业利润下降、实施结构性减税的影响.

"中央财政收入的适度减少是个好的趋势."中国社科院政经所国际金融研究室副主任刘东民表示.

他称,此次中央财政收入减少的同时,地方财政某些项是快速增加的.对於有较大事权却没有足够财权配合的地方政府而言,资金压力减轻了些,"未来的改革方向,是在分税制下要中央更多向地方倾斜."

而中国国际经济交流中心研究员王军指出,今年结构性减税开展不是太理想,财政压力一大,涉及减税的事项肯定会受到影响,扩大结构性减税试点范围的进程和效果可能会打折扣.

但他同时也称,"越经济情况不好越应减税,这有利於激发经济体系内生动力和活力,特别是民间资本投资的动力和活力."

今年中国继续实施调节收入分配、支持小微企业发展、调整产业结构、扩大进口以及稳定物价等方面的结构性减税政策,涉及的个人所得税、企业所得税、增值税、营业税、关税等税收收入相应减少.

财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.

财政部数据显示,8月份,财政收入中的税收收入6,618亿元,同比增长7.2%.非税收入1,245亿元,同比下降9.4%.其中,中央非税收入同比下降58.7%,主要是受石油特别收益金缴库办法改变的影响.

**经济刺激措施料不受影响**

对於财政收入低速增长是否会制约接下来经济刺激计划的展开,受访人士均表示影响甚微.

最近,发改委两天内集中批复逾万亿投资项目,包括城轨规划和项目,公路建设项目、市政类项目和港口、航道项目.而在8月宏观数据出炉後,业界预期还会有更多包括促外贸在内的政策出台.

上海证券首席宏观分析师胡月晓认为,中国财政一直比较稳健,即使短期一两年内有些赤字,中国的负债能力空间还是很大的.财政收入低速增长对财政扩张能力影响不大.

"这并不意味着中央财政对刺激经济的力度会下降,实际上中国目前的国债在GDP中的占比是非常低的,换句话说,中国利用国债市场来融资刺激经济的空间还是相当大的."社科院的刘东民表示.

他并指出,国债市场是金融市场的基石,在中国有广阔的发展前景,"中国要想把金融市场做大,做成更加市场化开放的市场,变成金融强国,债券市场特别是国债市场是最重要的基本资产池,对整个金融市场提供定价支持."

财政部数据同时显示,今年前八个月,全国财政收入82,330亿元,同比增长10.8%,增幅比去年同期回落20.1个百分点,其中税收收入增幅同比回落19.4个百分点.

支出方面,8月份,全国财政支出9,020亿元,同比增长11.7%.1-8月累计,全国财政支出72,440亿元,同比增长21.8%.

财政部此前在中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.

"财政部门要摆脱过去比较狭隘的就知道一味追求财政税收收入增长.经济这麽困难时候,按照逆周期的原则,财政收入就应该减少,应通过主动减少收入扩张支出来促进经济的回暖."王军表示.(完)

欲浏览更多详情,请点选财政部网站(here)

--发稿 宿泱韫/李文科; 审校 张喜良

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