8月中国70个大中城市房价同比连涨11个月 一二三线城市全线上涨（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京9月19日 - 中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。
7月京沪广深四大一线城市新建商品住宅价格指数环比涨幅多降至2%以下，8月份又大幅反弹。在经济面临下行压力，房地产调控明确“一城一策”的政策思路下，中国又面临着如何在抑制房价过快上涨，同时又不致对经济形成太大伤害间寻找政策平衡点。
路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比升9.2%，连续第11个月上涨且涨幅扩大；环比则上涨1.5%，为连续16个月上涨，涨幅较前月进一步扩大。
“（8月房价）环比上涨城市个数有所增加，同比上涨城市个数略有增加，”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。
他指出，分城看，一、二、三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均比上月有所扩大；一线城市房价同比涨幅在连续三个月收窄后有所扩大，二、三线城市继续扩大。
统计局数据显示，7月京沪广深四个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅多降至2%以下，分别上涨1.7%、1.4%、1.3%和2%，8月环比涨幅分别为3.8%、5.2%、2.4%和2.1%，明显大幅反弹。
刘建伟指出，8月70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有64个，较上月增加13个；其中，比上月涨幅扩大的城市有31个，涨幅在1%以上的城市有25个，最高涨幅为5.6%。
8月二手住宅价格环比上涨的城市有57个，较上月增加6个；其中，比上月涨幅扩大的城市有30个，涨幅在1%以上的城市有18个，最高涨幅为4.5%。
同比来看，8月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市分别有62个和53个，分别比上月增加4个和1个。
中国月度房价图表 tmsnrt.rs/2cWp9vs
中国京沪深月度房价图表：tmsnrt.rs/2cB2fak
**郑州房价最“高调”，厦门同比涨幅最多**
国家统计局数据显示，8月70个城市新建商品住宅价格中，郑州、上海、无锡、合肥、福州、南京、厦门、北京、石家庄和天津的环比涨幅位列前10位。最高的郑州环比上涨5.6%，天津敬陪末座涨幅3.6%。
其余八个城市分别是：上海5.2%，无锡4.9%，合肥4.8%，福州4.3%，南京4.1%，厦门3.9%，北京3.8%，石家庄3.7%，
易居研究院智库中心研究总监严跃进点评称，8月房价环比增幅为近76个月以来的最高，同比增幅继续扩大；随着未来几个月房价环比的继续上涨，预计同比增幅将继续扩大。
他表示，在前面几个月，合肥和厦门等几个城市房价都显得较“高调”。一线城市的房价偏高，部分投资投机资金开始撤出一线城市，进而进入二线城市，这使得此类二线城市的价格涨幅开始超越一线城市。而现在郑州、无锡等热点二三线城市开始出现价格明显攀升，此类城市控制房价的压力开始上升。
统计局新闻稿显示，与上年同月相比，8月70个大中城市新建商品住宅价格下降的城市有6个，上涨的城市有62个，持平的城市有2个。8月份同比价格变动中，涨幅最高为厦门，达44.3%；最低为锦州，下降3.8%。
与上月相比，8月70个大中城市中新建商品住宅价格下降的城市有4个，上涨的城市有64个，持平的城市有2个。环比价格变动中，最高涨幅为郑州，上涨5.6%；最低为韶关和乌鲁木齐，同为下降0.3%。
房价的持续上涨也促使地方政府继续祭出限购的举措。继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市周日也宣布，自19日起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。
杭州8月份新建商品住宅价格指数同比上涨22.2%，环比上涨3.3%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
同比(%) 环比(%)
8月 9.2 1.5
7月 7.9 0.8
6月 7.3 0.8
5月 6.9 0.9
4月 6.2 1.2
3月 4.9 1.1
2月 3.6 0.6
2016年1月 2.5 0.4
2015年12月 1.6 0.3
11月 0.9 0.3
10月 0.1 0.2
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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