8月中国70个大中城市房价同比连涨11个月 一二三线城市全线上涨（更新版）

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路透北京9月19日 - 中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。

7月京沪广深四大一线城市新建商品住宅价格指数环比涨幅多降至2%以下，8月份又大幅反弹。在经济面临下行压力，房地产调控明确“一城一策”的政策思路下，中国又面临着如何在抑制房价过快上涨，同时又不致对经济形成太大伤害间寻找政策平衡点。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比升9.2%，连续第11个月上涨且涨幅扩大；环比则上涨1.5%，为连续16个月上涨，涨幅较前月进一步扩大。

“（8月房价）环比上涨城市个数有所增加，同比上涨城市个数略有增加，”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。

他指出，分城看，一、二、三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均比上月有所扩大；一线城市房价同比涨幅在连续三个月收窄后有所扩大，二、三线城市继续扩大。

统计局数据显示，7月京沪广深四个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅多降至2%以下，分别上涨1.7%、1.4%、1.3%和2%，8月环比涨幅分别为3.8%、5.2%、2.4%和2.1%，明显大幅反弹。

刘建伟指出，8月70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有64个，较上月增加13个；其中，比上月涨幅扩大的城市有31个，涨幅在1%以上的城市有25个，最高涨幅为5.6%。

8月二手住宅价格环比上涨的城市有57个，较上月增加6个；其中，比上月涨幅扩大的城市有30个，涨幅在1%以上的城市有18个，最高涨幅为4.5%。

同比来看，8月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市分别有62个和53个，分别比上月增加4个和1个。

中国月度房价图表 tmsnrt.rs/2cWp9vs

中国京沪深月度房价图表：tmsnrt.rs/2cB2fak

**郑州房价最“高调”，厦门同比涨幅最多**

国家统计局数据显示，8月70个城市新建商品住宅价格中，郑州、上海、无锡、合肥、福州、南京、厦门、北京、石家庄和天津的环比涨幅位列前10位。最高的郑州环比上涨5.6%，天津敬陪末座涨幅3.6%。

其余八个城市分别是：上海5.2%，无锡4.9%，合肥4.8%，福州4.3%，南京4.1%，厦门3.9%，北京3.8%，石家庄3.7%，

易居研究院智库中心研究总监严跃进点评称，8月房价环比增幅为近76个月以来的最高，同比增幅继续扩大；随着未来几个月房价环比的继续上涨，预计同比增幅将继续扩大。

他表示，在前面几个月，合肥和厦门等几个城市房价都显得较“高调”。一线城市的房价偏高，部分投资投机资金开始撤出一线城市，进而进入二线城市，这使得此类二线城市的价格涨幅开始超越一线城市。而现在郑州、无锡等热点二三线城市开始出现价格明显攀升，此类城市控制房价的压力开始上升。

统计局新闻稿显示，与上年同月相比，8月70个大中城市新建商品住宅价格下降的城市有6个，上涨的城市有62个，持平的城市有2个。8月份同比价格变动中，涨幅最高为厦门，达44.3%；最低为锦州，下降3.8%。

与上月相比，8月70个大中城市中新建商品住宅价格下降的城市有4个，上涨的城市有64个，持平的城市有2个。环比价格变动中，最高涨幅为郑州，上涨5.6%；最低为韶关和乌鲁木齐，同为下降0.3%。

房价的持续上涨也促使地方政府继续祭出限购的举措。继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市周日也宣布，自19日起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

杭州8月份新建商品住宅价格指数同比上涨22.2%，环比上涨3.3%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）