中国8月会议或释放三中全会改革信息--报告

美国众议院一委员会批准议案 允许国会审查美联储货币政策

路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案,允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储,FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议,但该提议是否获得最终批准还不好说。