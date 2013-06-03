中国8月会议或释放三中全会改革信息--报告

路透北京6月3日 - 备受关注的中国十八届三中全会已经渐行渐近。独立研究机构--莫尼塔日前在研究报告中指出，十八届三中全会起草组已经开始撰写三中全会改革方案，从目前进程上看6月底初稿可能起草完成；8月份的中央政治局会议和党外人士座谈会将是一个比较好的观察时点，可能释放十八届三中全会改革信息。

根据该机构对十八大报告和2013年深化经济体制改革工作内容的研判，预计十八届三中全会有可能在行政体制、财税体系、金融、投融资和民生等领域作出新的部署。

“按照十四届三中全会和十六届三中全会的时间进度上看，整个进程大概持续六个月左右，集中起草时间一般为一个月，”该机构在报告中称，“从目前三中全会准备情况来看，起草组成立时间大概跟十六届三中全会差不多，8月份中央政治局会议和党外人士座谈会可提供提前观察三中全会改革内容的机会。”

1993年召开的中共十四届三中全会明确建设社会主义市场经济，确立计划、财政和货币三位一体的调控；到2003年召开十六届三中全会，则强调大力发展非公有制经济，稳步推进利率市场化改革。

莫尼塔认为，从最近20年社会主义市场经济体制改革的进程上看，三中全会提出的任务和改革方向都会有后续相关政策跟进，宏观调控方面已经形成以发改委、财政部和央行为核心的调控体系。后续改革更多会集中在行政体制和经济结构的调整。

“相比于十六大，十八大更加注重创新和民主，改革方面在前20年重点推进的生产要素改革和国有企业改革方面并未作详细部署，改革方向有可能还在讨论过程中，”报告称，“相对比较明确的是对财税体制改革和加强节能环保建设方面的部署。”

中国5月官方制造业PMI意外反季节上行，再度和侧重中小企业的汇丰PMI走势相背，凸显中小企业仍面临重重困境、经济结构性矛盾依然突出。分析人士认为，官方数据虽然上升但仍明显低于历史均值，故而维持经济持续弱复苏判断，短期无必要出台总量刺激政策，将更加注重结构性调整。

中国今年深化经济体制改革工作新的提法主要涉及行政体制、财税体系、金融、投融资和民生领域改革。国务院在5月批转国家发改委深化经济体制改革重点工作的意见的通知中称，2013年改革重点工作是深入推进行政体制改革，加快推进财税、金融、投资、价格等领域改革，积极推动民生保障、城镇化和统筹城乡相关改革。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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