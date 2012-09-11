中国8月新增人民币贷款超预期(更新版)

* 8月新增信贷7,039亿元,高於预期

* 昭示"稳增长"政策已经小幅发力

* 企业债券净融资规模增长

路透上海9月11日电---对比中国已经出炉的疲软8月宏观经济数据,当月新增人民币贷款高於此前市场预期,成为一抹亮彩,昭示"稳增长"政策步伐加快後已经小幅发力.

中国人民银行周二公布,8月社会融资规模为1.24万亿元人民币,比上月多1,885亿元,其中,当月新增人民币贷款7,039亿元,高於路透调查中值的6,000亿元.

华宝信托宏观分析师聂文称,新增人民币贷款比预期高一些,且按照年初的8万亿贷款规模目标而言,8月的信贷规模相对较高,显示整体流动性的确在适当放松.

"新增贷款跟我们之前预测7,000亿差不多,这表明项目审批加快,贷款审批速度亦在加快,这让我们看到经济反转的曙光,从贷款需求增加上可看出经济回升的动力."中国银行战略发展部高级经济师周景彤表示

中国经济当前面临持续下行,业界普遍认为中央不会出台类似金融危机时期的大规模刺激计划;不过,地方版的刺激计划却是此起彼伏.宁波、南京、广州、长沙、重庆等市均宣布促进投资和增长的计划.

央行数据并显示,8月企业债券净融资2,584亿元,同比多1,686亿元,亦优於7月2,487亿元的企业债券净融资规模.受访分析人士指出,债券融资的增长有助於弥补基建项目仅依靠信贷融资单脚走路的不足.

聂文认为,目前看,更多企业债在为基建投资和城投融资,弥补了中长期信贷的不足,这跟2008-2009年通过银行信贷来提供基建和城投融资不同,而当前基建投资上升较快亦弥补了其他方面的投资不足.

继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目後,国家发改委上周再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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