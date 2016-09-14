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中国财经 | 2016年 9月 14日 星期三 16:07 BJT

中国8月非金融对外直接投资同比增13.4%至153.1亿美元--商务部

路透北京9月14日 - 中国商务部周三公布，中国1-8月非金融对外直接投资(ODI)同比增长53.3%至1,180.6亿美元，折合7,751.2亿元人民币，8月ODI同比增长13.4%，至153.1亿美元。

商务部网站发布的新闻稿并显示，对外承包工程新签合同额1,327.7亿美元，同比增长6.2%；8月当月新签合同额187.9亿美元，同比增长25.3%。

新闻稿称，对外投资区域仍呈集中态势，发达国家和地区增长迅速。中国内地1-8月对中国香港、东盟、欧盟、澳大利亚、美国、俄罗斯和日本七个主要经济体的投资合计876.6亿美元，占同期对外直接投资总额的74.2%。

同时，中国企业1-8月在“一带一路”相关的61个国家新签对外承包工程项目合同近4,000份，合同额合计达698.2亿美元，同比增长28.3%，占同期中国对外承包工程新签合同额的52.6%。

商务部上月公布，7月ODI为910.1亿元（折合138.9亿美元），环比下降9.5%；1-7月累计ODI同比增长61.8%至6,732.4亿元人民币（折合1,027.5亿美元）。而截至7月底，中国累计对外非金融类直接投资6.3万亿元（折合9,657.9亿美元）。（完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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