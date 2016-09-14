中国8月非金融对外直接投资同比增13.4%至153.1亿美元--商务部

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月14日 - 中国商务部周三公布，中国1-8月非金融对外直接投资(ODI)同比增长53.3%至1,180.6亿美元，折合7,751.2亿元人民币，8月ODI同比增长13.4%，至153.1亿美元。
商务部网站发布的新闻稿并显示，对外承包工程新签合同额1,327.7亿美元，同比增长6.2%；8月当月新签合同额187.9亿美元，同比增长25.3%。
新闻稿称，对外投资区域仍呈集中态势，发达国家和地区增长迅速。中国内地1-8月对中国香港、东盟、欧盟、澳大利亚、美国、俄罗斯和日本七个主要经济体的投资合计876.6亿美元，占同期对外直接投资总额的74.2%。
同时，中国企业1-8月在“一带一路”相关的61个国家新签对外承包工程项目合同近4,000份，合同额合计达698.2亿美元，同比增长28.3%，占同期中国对外承包工程新签合同额的52.6%。
商务部上月公布，7月ODI为910.1亿元（折合138.9亿美元），环比下降9.5%；1-7月累计ODI同比增长61.8%至6,732.4亿元人民币（折合1,027.5亿美元）。而截至7月底，中国累计对外非金融类直接投资6.3万亿元（折合9,657.9亿美元）。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。