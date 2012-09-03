中国8月非制造业PMI升至56.3%

* 8月非制造业PMI升至56.3%

* 新订单和业务活动预期指数小幅回落

* 非制造业经济对稳增长的拉动作用显现

路透北京9月3日电---中国非制造业商务活动指数回升,且继续位於50%的荣枯分水岭之上,非制造业经济对稳增长的拉动作用日渐显现.

国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一公布,中国8月非制造业商务活动指数较上月升0.7个百分点至56.3%,新订单指数环比小幅回落0.5个百分点,至52.7%.

"8月份,商务活动指数高位回升,反映出非制造业经济对稳增长的拉动作用更加显现."中国物流与采购联合会副会长蔡进表示.

他进一步指出,以零售、住宿餐饮等消费性服务业的明显回升以及信息服务业的活跃,为稳增长奠定了坚实基础;而土木工程建筑业新订单指数连续两个月回升,表明针对稳增长出台的有关投资政策效应开始显现.

分行业看,建筑业商务活动指数为61.1%,比上月上升0.7个百分点,继续位於较高的景气区间;服务业商务活动指数为55.1%,回升0.7个百分点,其中航空运输业、租赁及商务服务业等行业商务活动指数位於临界点以上,企业业务总量保持增长,铁路运输业、居民服务及修理业、道路运输业等位於临界点以下.

蔡进认为,从市场情况来看,今年消费需求对稳增长的作用日渐突出,"稳增长在保持投资稳定的同时,更加需要注重增强消费需求对经济的拉动作用."

8月非制造业企业新订单数量继续保持增长,但增速略有放缓,分行业看,建筑业新订单指数为55.3%,比上月回落1.7个百分点;服务业新订单指数则略降0.1个百分点至52.1%.

此外,中间投入价格指数环比上升幅度最大,超过7个百分点;收费价格指数环比上升2.5个百分点;其余指数升幅在1个百分点以内.

作为宏观经济先行指标,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月

非制造业PMI 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8 57.1

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴於非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整後的非制造业PMI分类指数.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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