中国8月官方制造业PMI降至51.1--国家统计局

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京9月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至51.1，连升五个月后转为下滑。路透调查预估中值为51.2。
汇丰(HSBC)此前发布的中国8月制造业PMI初值降至50.3，创三个月新低。其终值数据定于今日稍晚北京时间9:45发布。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
---------------2014年------------------ ----------2013年---------
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
PMI(%) 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 （完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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