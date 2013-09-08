中国进出口持续低位改善 全年实现8%增速可能性加大

* 8月出口同比增速创四个月高位

* 进出口料持续低位改善

* 实现外贸全年8%增速可能性加大

* 三季度经济增速预计会强一些

路透北京9月8日 - 得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。

中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速；进口同比增长7%，逊于路透中值11.3%；当月贸易顺差为286.1亿美元，预估中值原本为200亿美元。

”8月出口增幅较上月有明显增加，持续向好势头，这与欧美等国家经济复苏，外需有一定回升有关。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示，进口方面，随着国内稳增长的举措，国内需求趋于好转，未来几个月的进口增幅可能会比较稳定，对中国经济的预期也在转好。

中国国际经济交流中心研究员王军亦称，8月份的贸易延续向好的势头，与国内稳增长的政策有关。他指出，从8月份的贸易数据看，中国前10大贸易伙伴中唯一进出口值同比下降的是中日双边贸易总值下降5.7%，说明中日间政治冷的同时经济也在变冷，而中欧，中美的双边贸易值都在增长，与其经济整体复苏的大环境一致。

“预计未来几个月外贸会保持7-8%的增幅，完成全年8%的目标问题不大。”他说，“三四季度的经济数据也会明显好于上半年，三季度GDP增幅估计不会低于7.6%。”

海关数据细节显示，8月中欧双边贸易总值同比增长3.2%，中美双边贸易增长9.2%，中国与东盟和香港双边贸易分别增长13.2%和5.9%，中俄贸易增长3.3%。

从环比来看，中国8月出口增长2.5%,进口下降3.6%；若经季节调整后，8月出口同比增长7.9%,进口增长10.9%，环比分别是增长2.2%和下降0.4%。

中国国家统计局定于周一（9日）公布8月CPI和PPI、周二（10日）公布8月工业、投资和消费数据，投资者将从中获取更多中国经济真实情况的细节。路透访问分析师预估中值显示，8月CPI同比料上涨2.6%，工业增速为9.9%，1-8月投资增速为20.2%。

**进出口持续低位改善**

今年年初受热钱流入因素影响，中国出口单月同比增速一度超过20%，随后在当局严厉“挤泡沫”后，从7月开始数据逐渐向正常趋势靠拢。

国泰君安宏观分析师薛鹤翔指出，从7月开始真实的出口情况就是改善的，目前出口基本到了接近均衡的增速，就是8-9%的样子，后面改善的空间预计有限，未来不会很强、但波动可能加大。

“进口改善的过程可能会稍微长一些。不过整体经济是在回升的，预计三季度经济会比较强一些。”他称。

进口方面，随着国内陆续出台的一系列“稳增长”举措发挥效应，国内需求也在趋于好转。预计三季度宏观经济表现会比二季度强一些，进口持续低位改善也在情理之中。

申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称，在经过此前的“挤泡沫”后，出口回归正常的增长，进口可能偏弱一些，这是因为此前PMI里面生产、存货以及新订单增加得都比较快，市场原本预期内需对进口会有一个不错的拉动，但进口的实际情况显示出企业对生产经营活动还是偏谨慎。

“目前维持全年的判断不变，进出口差不多能实现8%的增长目标。”他说。(完)

(发稿 乔艳红/沈燕; 审校 曾祥进)

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