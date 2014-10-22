中国同意对澳洲煤炭免征新关税--澳洲媒体

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透墨尔本10月22日 - 澳洲媒体周三报导称，在中国财长与澳洲国库部长霍基举行会谈后，中国同意对澳洲煤炭免征新关税。这是年底前敲定自由贸易协议协商的一部分。
中国财政部本月稍早宣布，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。
这将让印尼煤炭出口比澳洲更具优势，因根据中国与东盟国家自由贸易协议，印尼不受这项关税规定影响。
霍基与中国财长楼继伟周二在北京举行会谈。霍基称，楼继伟告知其中国征收关税是为了帮助解决环境污染问题。
“我们双方同意确保尽快签署自由贸易协议，”澳洲一报纸援引霍基的讲话称。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。