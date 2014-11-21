中国对澳洲资源的需求长期内仍将保持强劲--RBA研究主管

路透悉尼11月21日 - 澳洲央行(RBA)经济研究主管Alexandra Heath周五表示，中国对澳洲资源的需求长期内料仍将保持强劲，因为中国仍处在城市化进程，且在向消费型经济转变。

Heath承认，中国经济增长放缓、以及煤炭和铁矿石供应迅速增多，都让自然资源价格在近几个月承压。

然而人口都市化仍有漫长的路要走，且将提振对钢铁、粮食和能源的需求。

“中国经济正持续发展，将支撑资源需求，且经济规模暗示这些需求力量中长期而言仍将保持强劲，”Heath在一场矿业会议中称。

中国是澳洲大宗商品的最大市场，占这方面出口的四成以上。

中澳两国本周稍早签定自由贸易协定，降低或取消多种澳洲大宗商品关税，同时开放中国服务业的竞争。

Heath说，澳洲央行研究表明，中国钢铁需求尚未触顶，部分原因在与住宅建设转向更高、功能性更强的建筑。

钢铁密集型产品方面的消费者需求料也将增加。尤其是中国的机动车拥有量只相当于美国的一小部分，汽车拥有量提高，钢铁需求就会增加。

“澳洲在多种大宗商品领域仍有竞争力，所以未来一段时间，中国可能是澳洲资源出口的一个重要市场，”Heath说。(完)

(编译 许娜/张若琪/李爽 审校 李婷仪/孙茉莉)

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