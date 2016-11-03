中澳签署反洗钱反恐怖融资谅解备忘录 预防和打击洗钱--中国央行

路透北京11月3日 - 中国人民银行周四称，中国和澳大利亚签署反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作，共同致力于预防和打击洗钱、恐怖融资及相关犯罪。

央行网站刊登新闻稿指出，中国反洗钱监测分析中心和澳大利亚交易报告和分析中心周二在北京签署关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第41份合作文件。

双方代表表示，中澳金融情报机构签署关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录将进一步提升双边反洗钱合作水平，共同致力于预防和打击洗钱、恐怖融资及相关犯罪。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）成立于1989年，是负责澳大利亚国家反洗钱工作的专门机构，承担金融情报机构（FIU）以及反洗钱和反恐融资监管机构的双重职责。

消息人士今年1月称，澳大利亚正考虑收紧反洗钱法规，将房地产中介和宝石经销商纳入监管。此前一反洗钱国际组织警告称，非法资金可能正在涌入澳大利亚。（完）