中澳签署反洗钱反恐怖融资谅解备忘录 预防和打击洗钱--中国央行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月3日 - 中国人民银行周四称，中国和澳大利亚签署反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作，共同致力于预防和打击洗钱、恐怖融资及相关犯罪。
央行网站刊登新闻稿指出，中国反洗钱监测分析中心和澳大利亚交易报告和分析中心周二在北京签署关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第41份合作文件。
双方代表表示，中澳金融情报机构签署关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录将进一步提升双边反洗钱合作水平，共同致力于预防和打击洗钱、恐怖融资及相关犯罪。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）成立于1989年，是负责澳大利亚国家反洗钱工作的专门机构，承担金融情报机构（FIU）以及反洗钱和反恐融资监管机构的双重职责。
消息人士今年1月称，澳大利亚正考虑收紧反洗钱法规，将房地产中介和宝石经销商纳入监管。此前一反洗钱国际组织警告称，非法资金可能正在涌入澳大利亚。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。