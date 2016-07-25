中国国家电网及香港长江基建竞购澳洲最大电网--消息

路透悉尼/香港7月25日 - 一名直接知悉交易的消息人士表示，中国国家电网及香港长江基建(1038.HK)已出价竞购澳洲最大电网Ausgrid。Ausgrid的民营化释股预料将卖得75亿美元以上。

中国国家电网与长江基建竞购Ausgrid已在预期之中，同时也升高澳洲国内对于外资买下敏感基础建设的疑虑。

国家电网是中国主要输电企业，长江基建由亚洲富豪李嘉诚所有。Ausgrid则在澳洲人口最多的新南威尔士州经营电网。

新南威尔士州的750万人口有四分之一依赖Ausgrid供电，根据其他电网公司出售案的可比估值，Ausgrid有可能卖得100亿澳元(74.7亿美元)以上，成为澳洲史上规模最大的民营化出售案，政府希望将出售所得用于基础设施升级。

该消息人士未透露是否有澳洲企业出价竞购Ausgrid，新南威尔士州政府发言人周一拒绝置评。该州财长Gladys Berejiklian称，政府收到了对Ausgrid“具有约束性的报价”，但没有详述。

路透暂时联系不上中国国家电网和长江基建置评。参与出售的两家投行中，瑞银拒绝置评，而德意志银行暂时联系不上。由于消息人士未获准公开评论此事，因此要求匿名。

如果没有澳洲企业参与竞购，可能使澳洲外资投资审核局(FIRB)不批准该交易。FIRB可能裁定，Ausgrid必须留在澳洲企业手中。FIRB拒绝置评。

**政治麻烦**

由于资源产业低迷，矿产资源税收入大幅减少，澳洲各州的政府都在考虑出售资产予以应对。

澳洲保守党联合政府普遍赞成该出售案，但7月2日的大选令该案尚取决于参议院中反全球化的中立议员能够通过立法。

Ausgrid出售案不需获得参议院批准，但或成为顽固的独立人士和少数党讨价还价的筹码。

比如，一名发言人称，中立派少数党领袖、参议员Nick Xenophon上周致信联合政府，问及澳洲安全机构是否同意将Ausgrid出售给中国。(完)