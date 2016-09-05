习近平称中澳将拓展能源资源、农牧业和基建等领域合作

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月5日 - 中国国家主席习近平表示，中国和澳大利亚要加强优势互补，继续实施好中澳自由贸易协定，积极拓展能源资源、农牧业、食品加工、基础设施建设等领域合作。
新华社周日稍晚援引他与澳大利亚总理特恩布尔在20国集团（G20）领导人杭州峰会会面时的讲话称，要加快推进“一带一路”倡议同澳大利亚“北部大开发”计划对接。
习近平表示，希望澳大利亚继续致力于为外资提供公平、透明、可预期的政策环境，要深入推进创新发展战略对接，扩大食品、农业、矿业、海洋科学等领域联合研发；要深化教育、文化、旅游等领域交流，并加强反腐败追逃追赃和反恐合作。
特恩布尔则称，澳大利亚将积极落实澳中自贸协定，继续欢迎中国对澳投资。
20国集团(G20)领导人9月4-5日齐聚中国杭州，讨论提振低迷世界经济的各项政策。议题还包括全球钢铁产业过剩产能、外国投资壁垒、货币贬值风险等。除了经济议题外，还可能讨论南中国海领土争端、美韩在韩国部署萨德反导系统以及朝鲜核威胁等问题。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。