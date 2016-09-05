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中国财经 | 2016年 9月 5日 星期一 11:42 BJT

习近平称中澳将拓展能源资源、农牧业和基建等领域合作

路透北京9月5日 - 中国国家主席习近平表示，中国和澳大利亚要加强优势互补，继续实施好中澳自由贸易协定，积极拓展能源资源、农牧业、食品加工、基础设施建设等领域合作。

新华社周日稍晚援引他与澳大利亚总理特恩布尔在20国集团（G20）领导人杭州峰会会面时的讲话称，要加快推进“一带一路”倡议同澳大利亚“北部大开发”计划对接。

习近平表示，希望澳大利亚继续致力于为外资提供公平、透明、可预期的政策环境，要深入推进创新发展战略对接，扩大食品、农业、矿业、海洋科学等领域联合研发；要深化教育、文化、旅游等领域交流，并加强反腐败追逃追赃和反恐合作。

特恩布尔则称，澳大利亚将积极落实澳中自贸协定，继续欢迎中国对澳投资。

20国集团(G20)领导人9月4-5日齐聚中国杭州，讨论提振低迷世界经济的各项政策。议题还包括全球钢铁产业过剩产能、外国投资壁垒、货币贬值风险等。除了经济议题外，还可能讨论南中国海领土争端、美韩在韩国部署萨德反导系统以及朝鲜核威胁等问题。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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