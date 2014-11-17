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中国财经 | 2014年 11月 17日 星期一 09:14 BJT

中国与澳大利亚共同宣布实质性结束中澳自由贸易协定谈判

路透北京11月17日 - 新华社周一报导，中国国家主席习近平与澳大利亚总理阿博特周一在堪培拉举行会谈，双方共同宣布实质性结束中澳自由贸易协定谈判。

据路透此前报导，中国与澳洲周一将签署一项自由贸易协定，对澳洲出口商开启数以十亿美元计的市场。

根据报导，对包括园艺产品与海鲜等总共占澳洲出口中国总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。近期开始对澳洲煤炭征收的关税，也将在两年内取消。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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