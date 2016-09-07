数据显示中国持有澳洲农地有限 缓解中资入侵疑虑

路透悉尼9月7日 - 一份新的澳洲农业登记资料显示，近15%的农地是由外资持有，以英国投资人为主，中国持有比例则排名第五，缓解了民间对于中国在澳洲农业投资可能威胁食品安全的疑虑。

农地所有权、特别是中国投资农地，目前在澳洲是相当敏感的议题，因外资抢购地产，藉以从亚洲食品需求热潮中获益。澳洲农产品出口在全球名列前茅。

澳洲4月驳回当地最大农地控股公司S. Kidman Co卖给中国买家的提案，称此案不符合国家利益。

澳洲最大的农业团体--全国农民联盟(National Federation of Farmers)执行长Tony Mahar表示，“外界认为有大量中国或亚洲投资涌入这个产业，但这份报告证实这样的观感有误。”

Mahar称，“外界观感是，所有外国投资都是不好的，但我们必须开始宣传外国投资带来哪些好处。”

根据澳洲税务局(Australian Tax Office)农地注册资料，13.6%的农地是由外国投资人所持有，高于前次估计的10%，但仍远低于外界所担心的超过20%。

在外资当中，英国投资人所持有的农地最多，占外资总持有量的逾一半，其次则为美国；中国投资人持有农地数量排名第五，比例不到3%。

如果中资所主导的S. Kidman及其农地收购案最终获得通过，则中国持有农地将跃居外资圈的第二名。(完)