中澳签自贸协定 涵盖货物、服务、投资等领域

中国和澳大利亚两国政府周三正式签署自由贸易协定，内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域。澳方成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家，这是中国与其他国家迄今已商签的贸易投资自由化整体水平最高的自贸协定之一。中澳自贸协定谈判于2005年4月启动，历时十年。路透