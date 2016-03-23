中国国企料增加对澳洲绿色能源的投资

路透墨尔本3月22日 - 中国国企料将增加对澳洲扩张中的可再生能源领域的投资，因澳洲政府为这一领域提供了比上届政府更优渥的条件。

总部在墨尔本的专业金融服务机构SILC Group表示，已有六至八家中国国企涉入或是正在密切关注澳洲的能源资产，有可能会出现更多交易，当前受到特别关注的是所谓的绿色能源。

中国国家电力投资集团(SPIC)上周以3亿澳元(2.3亿美元)收购了位于新南威尔士州的一个风电场，去年12月份以25亿美元收购了Pacific Hydro，Pacific Hydro在澳洲、巴西和智利都拥有风电场。更多中国国企或将追随中国国家电力投资集团的投资步伐。

“兴趣一直都存在，但目前来自中国的兴趣增强，”SILC的执行董事Peter Munns称。SILC现与中国国企背景企业合作。

Munns称，澳洲的法律规定、澳元风险以及稳定的经济一直都是中国企业看好的方面，他们青睐可再生能源，因这方面收入有来自法规的支撑。

自去年上台后，澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)领导下的政府在12月推翻了前任政府禁止该国清洁能源基金投资风电项目的决定，从而为该领域达成更多交易敞开大门。

Munns上周接受路透采访时表示，中国企业着眼于那些签署了长期销售协议并且具有当地专业技术的项目，这样能让他们跨进澳洲市场并帮助实现增长。

中国神华(601088.SS)下属子公司已经是塔斯马尼亚州数座风电场的合伙运营商，京能电力(600578.SS)持有新南威尔士州Gullen Range风电场的部分股权。其他表示对澳洲能源资产感兴趣的中国国有企业包括上海电力(600021.SS)和节能风电(601016.SS)。

同时，出售新南威尔士州电力公司Ausgrid的招标活动，已经吸引了中国国家电网和南方电网的关注。此次招标将在2016年年中之前作出决定。(完)