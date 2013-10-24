中国经济增长令人鼓舞 澳洲通胀形势温和--澳官员

路透墨尔本10月24日 - 澳洲央行副总裁洛威周四表示，中国近期经济数据令人鼓舞，而澳洲通胀形势仍相对温和。

“有关中国的悲观看法再次证明是错误的。最近的经济增长数据令人鼓舞，近期内我找不到任何理由担心中国的经济增长持续低迷，”洛威表示。