版本:
中国
国际财经 | 2013年 10月 24日 星期四 12:45 BJT

中国经济增长令人鼓舞 澳洲通胀形势温和--澳官员

路透墨尔本10月24日 - 澳洲央行副总裁洛威周四表示，中国近期经济数据令人鼓舞，而澳洲通胀形势仍相对温和。

“有关中国的悲观看法再次证明是错误的。最近的经济增长数据令人鼓舞，近期内我找不到任何理由担心中国的经济增长持续低迷，”洛威表示。

他说，澳洲通胀形势仍相对温和，尽管周三发布的数据显示第三季整体通胀率高于预期。(完)

(编译 徐文焰；审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐