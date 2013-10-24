中国经济增长令人鼓舞 澳洲通胀形势温和--澳官员

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透墨尔本10月24日 - 澳洲央行副总裁洛威周四表示，中国近期经济数据令人鼓舞，而澳洲通胀形势仍相对温和。
“有关中国的悲观看法再次证明是错误的。最近的经济增长数据令人鼓舞，近期内我找不到任何理由担心中国的经济增长持续低迷，”洛威表示。
他说，澳洲通胀形势仍相对温和，尽管周三发布的数据显示第三季整体通胀率高于预期。(完)
(编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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