澳大利亚媒体称中方或入侵澳议员邮件长达一年

路透悉尼4月28日 -《澳大利亚金融评论报》周一报道称，2011年针对澳大利亚议会电脑网络的一次网络攻击，可能让中国情报机构在一整年的时间里都能看到议员们的私人邮件。

该报援引政府和安全消息人士的说法称，新的信息显示此次黑客入侵范围比之前想像的更广泛，“实际上控制了”整个系统。

“就好像一个露天矿，他们能够接触到一切。”一名消息人士对该报说道。

澳大利亚议会电脑网络是联邦议员及其幕僚和顾问们私下探讨策略的非机密内部系统。

报道称，黑客进入该系统后，能够获得该网络内存储的邮件、联系人数据库和其他文件。这样可能让中国能够深入了解澳大利亚领导层的政治、专业和社会关系，也可能包括议员们与他们手下之间的敏感讨论。

澳大利亚国内媒体最初于2011年报道了此次网络攻击，但当时外界认为中国黑客进入该网络的情况只持续了一个月左右。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。