中澳达成自贸协议 两国将削减关税并放松投资限制

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透悉尼11月17日 - 澳洲和中国周一达成一项广泛的自由贸易协议，将取消很多澳洲出口商品的关税，同时放松中国投资者的投资限制。
该协议由澳洲总理阿博特和中国国家主席习近平签署，协议内容还包括中国取消对澳洲资源和能源产品的进口关税。
中国将在四年内取消澳洲乳产品进口关税，在九年内取消牛肉进口关税。
澳洲将中国民间企业赴澳投资的投资审查门槛金额从2.48亿澳元提升至10.78亿澳元。(完)
(编译 杜明霞/李春喜; 审校 张明钧/戴素萍)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。