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中国财经 | 2014年 11月 17日 星期一 14:40 BJT

中澳达成自贸协议 两国将削减关税并放松投资限制

路透悉尼11月17日 - 澳洲和中国周一达成一项广泛的自由贸易协议，将取消很多澳洲出口商品的关税，同时放松中国投资者的投资限制。

该协议由澳洲总理阿博特和中国国家主席习近平签署，协议内容还包括中国取消对澳洲资源和能源产品的进口关税。

中国将在四年内取消澳洲乳产品进口关税，在九年内取消牛肉进口关税。

澳洲将中国民间企业赴澳投资的投资审查门槛金额从2.48亿澳元提升至10.78亿澳元。(完)

(编译 杜明霞/李春喜; 审校 张明钧/戴素萍)

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