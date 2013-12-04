澳大利亚调查科研机构内一中国公民的疑似间谍活动

路透悉尼12月4日 - FairfaxMedia周三报道称，澳大利亚正在调查该国一个顶尖科研机构内的一宗疑似间谍案件，一名中国公民因涉嫌访问敏感数据遭到调查。

报道指出，澳大利亚联邦警察局和安全机构正在调查一名直到上周还在联邦科学与工业研究组织（CSIRO）工作的中国公民。

“CSIRO发现一名雇员涉嫌未经允许使用CSIRO电脑的事情。”该组织发言人Huw Morgan在写给路透的邮件中称。

“我们认为这是一起非常严重的事情，并向澳大利亚联邦警察局报告了这件事。我们现在不方便透露更多细节。”

警方称，调查正在进行，但没有逮捕任何人。

报道指出，接受调查的中国男性是墨尔本纳米技术实验室一名博士后学生，该实验室高度敏感。

CSIRO在纳米技术方面与澳大利亚国防科学与技术组织密切合作。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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