澳大利亚调查科研机构内一中国公民的疑似间谍活动

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼12月4日 - Fairfax Media周三报道称，澳大利亚正在调查该国一个顶尖科研机构内的一宗疑似间谍案件，一名中国公民因涉嫌访问敏感数据遭到调查。
报道指出，澳大利亚联邦警察局和安全机构正在调查一名直到上周还在联邦科学与工业研究组织（CSIRO）工作的中国公民。
“CSIRO发现一名雇员涉嫌未经允许使用CSIRO电脑的事情。”该组织发言人Huw Morgan在写给路透的邮件中称。
“我们认为这是一起非常严重的事情，并向澳大利亚联邦警察局报告了这件事。我们现在不方便透露更多细节。”
警方称，调查正在进行，但没有逮捕任何人。
报道指出，接受调查的中国男性是墨尔本纳米技术实验室一名博士后学生，该实验室高度敏感。
CSIRO在纳米技术方面与澳大利亚国防科学与技术组织密切合作。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
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路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。