中国大使馆对澳方否决中资企业收购Ausgrid提出警告

路透悉尼8月17日 - 中国驻澳洲大使馆警告称，澳方否决两家中资企业对澳洲最大电网公司Ausgrid规模为100亿澳元(77亿美元)的股权收购案，显示出“明显的保护主义倾向”，将对中国投资者的“热情造成严重影响”。

“澳洲财长(莫里森)...以国家安全为由，初步决定否决这项出售，中国政府对其声明表示高度关切，”中国大使馆在《澳洲人报》上发表声明称。

莫里森上周宣布，中国国家电网或是香港长江基建(1038.HK)都不会得到签订协议的批准。

除国家安全顾虑之外，莫里森没有对政府反对此项收购计划提供任何进一步的具体理由。

中国大使馆指出，这是澳洲政府今年第二次拒绝中资企业收购澳洲资产，其指的是此前中资企业大康农业(002505.SZ)牵头的财团收购澳洲牧业公司Kidman & Co案。

大康农业联手上海中房置业以及澳洲当地的Australian Rural Capital Ltd欲以3.71亿澳元收购Kidman，但被财长莫里森以不符合国家利益为由予以否决。

“澳方多次表明欢迎中国企业投资，但所做出的决定却全然相反，”中国大使馆声明稿称。“中方希望澳洲政府致力于为中资企业创造一个更加公平、良好且透明的贸易及投资环境。”

声明并称，Ausgrid和Kidman案都将对“有意赴澳洲投资的中资企业的热情造成严重影响”。(完)