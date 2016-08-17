中国大使馆对澳方否决中资企业收购Ausgrid提出警告

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透悉尼8月17日 - 中国驻澳洲大使馆警告称，澳方否决两家中资企业对澳洲最大电网公司Ausgrid规模为100亿澳元(77亿美元)的股权收购案，显示出“明显的保护主义倾向”，将对中国投资者的“热情造成严重影响”。
“澳洲财长(莫里森)...以国家安全为由，初步决定否决这项出售，中国政府对其声明表示高度关切，”中国大使馆在《澳洲人报》上发表声明称。
莫里森上周宣布，中国国家电网或是香港长江基建(1038.HK)都不会得到签订协议的批准。
除国家安全顾虑之外，莫里森没有对政府反对此项收购计划提供任何进一步的具体理由。
中国大使馆指出，这是澳洲政府今年第二次拒绝中资企业收购澳洲资产，其指的是此前中资企业大康农业(002505.SZ)牵头的财团收购澳洲牧业公司Kidman & Co案。
大康农业联手上海中房置业以及澳洲当地的Australian Rural Capital Ltd欲以3.71亿澳元收购Kidman，但被财长莫里森以不符合国家利益为由予以否决。
“澳方多次表明欢迎中国企业投资，但所做出的决定却全然相反，”中国大使馆声明稿称。“中方希望澳洲政府致力于为中资企业创造一个更加公平、良好且透明的贸易及投资环境。”
声明并称，Ausgrid和Kidman案都将对“有意赴澳洲投资的中资企业的热情造成严重影响”。(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 张若琪/张荻)
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