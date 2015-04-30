澳洲经济：中国取代美国成为澳洲最大外资来源，半数投入房地产

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼4月30日 - 中国去年超过美国，成为澳洲的最大外资来源，这受到房地产购买量激增的推动，不过也引发了房价泡沫的担忧。
澳洲地产一直受到中国投资者的青睐，但去年随着中国加大力度反腐，对澳洲的投资也加快了速度。
根据澳洲外资投资审核局(FIRB)2013/14年度的报告，中国获准对澳投资276.5亿澳元(220.8亿美元)，其中约半数投入到房地产。
“中国和亚洲投资者对澳洲房地产的需求会继续增长，”澳洲房地产机构LJ Hooker的研究主管Matthew Tiller表示。
“预计澳元会再贬值一点，这将增加澳洲房地产对中国投资者的吸引力。”
截至2014年6月，中国对澳洲房地产共投资124亿澳元，占该行业批准外国投资总额745亿澳元的17%。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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