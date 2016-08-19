澳方拒绝中国企业投资澳洲电网项目不利中澳经贸关系--商务部

路透北京8月19日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周五表示，澳方拒绝中国企业投资澳洲电网项目将严重挫伤中国企业赴澳投资的积极性，对中澳经贸关系产生不利影响。

商务部网站刊载新闻稿援引他的话称，中国国家电网竞标租赁新南威尔士州电网是按照市场原则开展的正常商业活动。中国企业严格按照国际招标程序及澳外商投资审查委员会的指导，参与该项目的竞标，并依澳政府有关部门的要求积极配合安全审查工作。

他强调，中方尊重有关国家依法对外商投资实施安全审查。但在该项目已进入公开招标最后阶段的情况下，澳方以其国家安全为由，拒绝中国企业投资该项目。这一决定表明了澳投资环境的不确定性。

8月19日，澳大利亚国库部最终决定拒绝中国国家电网和长江基建拟获得新南威尔士州电网公司（Ausgrid）50.4%权益的99年租赁权的投资申请。

商务部发言人沈丹阳此前称，这已经是澳大利亚政府今年第二次做出不支持中国企业赴澳从事商业性投资申请的决定，这种决定存在明显的保护主义倾向，严重影响中国企业赴澳投资的积极性。

他并称，2014年底中澳双边关系正式提升为全面战略合作伙伴关系，2015年两国签署自贸协定并正式生效。澳方多次表示欢迎中国企业投资，但所做决定却与之相反。商务部希望澳方努力为中国企业创造更加公平、良好和透明的贸易投资环境。（完）