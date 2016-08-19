澳方拒绝中国企业投资澳洲电网项目不利中澳经贸关系--商务部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月19日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周五表示，澳方拒绝中国企业投资澳洲电网项目将严重挫伤中国企业赴澳投资的积极性，对中澳经贸关系产生不利影响。
商务部网站刊载新闻稿援引他的话称，中国国家电网竞标租赁新南威尔士州电网是按照市场原则开展的正常商业活动。中国企业严格按照国际招标程序及澳外商投资审查委员会的指导，参与该项目的竞标，并依澳政府有关部门的要求积极配合安全审查工作。
他强调，中方尊重有关国家依法对外商投资实施安全审查。但在该项目已进入公开招标最后阶段的情况下，澳方以其国家安全为由，拒绝中国企业投资该项目。这一决定表明了澳投资环境的不确定性。
8月19日，澳大利亚国库部最终决定拒绝中国国家电网和长江基建拟获得新南威尔士州电网公司（Ausgrid）50.4%权益的99年租赁权的投资申请。
商务部发言人沈丹阳此前称，这已经是澳大利亚政府今年第二次做出不支持中国企业赴澳从事商业性投资申请的决定，这种决定存在明显的保护主义倾向，严重影响中国企业赴澳投资的积极性。
他并称，2014年底中澳双边关系正式提升为全面战略合作伙伴关系，2015年两国签署自贸协定并正式生效。澳方多次表示欢迎中国企业投资，但所做决定却与之相反。商务部希望澳方努力为中国企业创造更加公平、良好和透明的贸易投资环境。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。