中国与澳洲周一将签署自由贸易协定

路透布里斯班11月17日 - 中国与澳洲周一将签署一项自由贸易协定，对澳洲出口商开启数以十亿美元计的市场。

根据悉尼先驱晨报，目前正在澳洲进行国事访问的中国国家主席习近平，将于坎培拉签署这项协定；由于澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)在最后时刻取得突破，协定涉及的范围将较许多行业业者的预期更加广泛。

报导引述消息人士表示，这项协定将使得澳洲奶牛养殖户在四年内，获得免税进入中国利润丰厚的婴儿配方奶粉市场的优惠。

报导也表示，澳洲酿酒商每年对中国的销售额达2亿澳元，目前介于14%-30%之间的关税，也将在四年内取消。

根据报导，对包括园艺产品与海鲜等总共占澳洲出口中国总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。近期开始对澳洲煤炭征收的关税，也将在两年内取消。

习近平周末在布里斯班参加20国集团(G20)领袖峰会后，周一在坎培拉访问。他也将造访悉尼与澳洲塔斯马尼亚省首府荷巴特。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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