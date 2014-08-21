中国外交部回应澳议员辱华言论 斥其无理荒唐

路透北京/悉尼8月21日 - 中国外交部对澳大利亚议员帕尔默（Clive Palmer）辱骂中国的言论作出回应，称其言论无理、荒唐。

澳大利亚政府已对帕尔默的言论加以指责，澳外长毕晓普(Julie Bishop)表示，她打算联系中国使馆，强调澳大利亚议会不认可帕尔默的“侮辱性”观点。

中国外交部网站刊登外交部发言人秦刚的回应称，帕尔默近日涉华言论十分无理、荒唐，中方予以强烈谴责。

秦刚同时指出，澳大利亚总理阿博特、外长毕晓普及其他政要和社会各界人士纷纷公开批驳帕尔默的错误言论，这说明帕尔默的相关言行是不得人心的。（完）

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