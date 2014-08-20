澳议员辱骂中国 中国官媒称决不能轻饶

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月20日 - 澳大利亚矿业大亨、议员克莱夫·帕尔默（Clive Palmer）在电视节目中大骂中国政府是“屠杀自己人民的混蛋”，并发表其他辱骂性言论。中国官媒《环球时报》周三发表评论文章，称对此决不能轻饶。
澳大利亚政府对帕尔默的言论加以指责。澳外长毕晓普(Julie Bishop)表示，她打算联系中国使馆，强调澳大利亚议会不认可帕尔默的“侮辱性”观点。
中国政府目前尚未公开就此事置评。
《环球时报》评论中称：“中国决不能轻易放过帕尔默，也不能因为澳政府出面批评了他，就认为澳方这次表现‘还不错’。”
“必须看到，帕尔默的恶劣表现是澳社会对华态度朝坏方向演变的一个标志。”
新华社英文评论文章则措辞相对温和，称不能让“一个烂苹果”破坏中澳关系，并指出中国使馆接到来自澳大利亚民众的邮件，这些民众为帕尔默的言论感到难堪。
帕尔默正在与中国企业中信泰富因铁矿纠纷打官司。
帕尔默称他的言论并非针对中国人民。他周三发表声明，称他长期以来“是中国人民的重要支持者”。
他说：“让人不能接受的是一家中国国企，这家公司在全球布局力图控制资源，为了商业利益滥用司法制度。”
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易额接近1,500亿美元，占澳大利亚全部贸易额逾20%。
铁矿石出口商FMG集团（Fortescue Metals Group）执行长Nev Power认为，帕尔默的这些言论不会对双边关系产生冲击。
他对记者表示：“显然，这些话毫无益处，就是胡言乱语。我相信中国不会理会。”
但《环球时报》称，中国应当对帕尔默个人和他的公司进行制裁，禁止他和他的公司高管进入中国，不再与其公司开展任何业务联系。
该报称：“对澳大利亚，中国不能总是温文尔雅，我们需要有明确不高兴的时候，而且我们的不高兴会导致那里的挑衅者付出代价。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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