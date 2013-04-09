澳洲总理称希望与中美举行三方海军演习

路透北京4月9日 - 澳大利亚总理吉拉德周二称，该国希望与中国和美国举行三方海军演习，并寻求与中国新的战略伙伴关系。

吉拉德在北京出席一个贸易论坛时称，澳大利亚在清洁能源和碳排放交易方面寻求与中国进行更多合作，并寻求与中国建立更广泛的经济伙伴关系，而非仅限于资源方面。（完）