澳大利亚将试图确定中国飞机发现的疑似失联飞机碎片位置

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透悉尼3月24日 -澳大利亚海事局周一称，已经获知中国飞机发现了疑似马航失联飞机碎片的物体，将试图确定这些物体的位置。
新华社早些时候报道称，中国一架伊尔-76飞机的飞行员发现两个较大漂浮物以及一些较小白色碎片散落在方圆数公里海面上。
“澳大利亚海事局获知了中国飞机发现的物体。将试图确定这些物体的位置。”澳大利亚海事局在其Twitter上称。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。