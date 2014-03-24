澳大利亚将试图确定中国飞机发现的疑似失联飞机碎片位置

路透悉尼3月24日 -澳大利亚海事局周一称，已经获知中国飞机发现了疑似马航失联飞机碎片的物体，将试图确定这些物体的位置。

新华社早些时候报道称，中国一架伊尔-76飞机的飞行员发现两个较大漂浮物以及一些较小白色碎片散落在方圆数公里海面上。

“澳大利亚海事局获知了中国飞机发现的物体。将试图确定这些物体的位置。”澳大利亚海事局在其Twitter上称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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