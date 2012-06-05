广东“山寨版”奥地利小镇开门迎客

6月2日，在中国广东省惠州建造的“山寨版”奥地利小镇哈尔斯塔特。 REUTERS/Siu Chiu

路透中国惠州6月4日电(记者 Venus Wu)---广东惠州的“山寨”奥地利小镇哈尔斯塔特最近在一片争议声中开门迎客。哈尔施塔特镇已被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。

这座由中国五矿建设公司投资9.4亿美元建成的“山寨”小镇可能也是中国迄今最大手笔的“山寨”尝试。

这座山寨版小镇基本就是哈尔斯塔特的翻版，从教堂钟楼到欧式木屋再到其他建筑，所有这些都被原样复制。

该项目最初曾激起一些哈尔斯塔特当地人的愤怒，他们一开始不知道有人复制其独一无二的家乡景色。

这座距离惠州半小时车程的小镇占地一百万平米，希望成为一处新的旅游景点。

22岁的惠州市民朱宾(音)说：“我一踏入这儿，就觉得自己身在欧洲。保安的着装很讲究，所有这些房子都是仿欧式风格建造的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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